Fuat Oktay: 10 ili deprem bölgesi ilan ediyor olacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda, depreme ilişkin son verileri kapsayan açıklama yaptı. Oktay, "Her iki depremle alakalı toplam 145 artçı deprem yaşadık. Bunların 3'ü, 6'dan daha fazla büyüklüğe sahip. 5 ve 6 büyüklüğü arasında da 15 depremimiz var. Kahramanmaraş’ta 234 kaybımız, 1700 yaralımız ve 310 yıkılan bina var. Hatay’da 520 kaybımız, 700 yaralımız ve 1278 yıkılan binamız var. Osmaniye’de hayatını kaybeden 205 vatandaşımız, 1003 yaralımız ve 101 yıkılan binamız var. Adıyaman’da 20 kaybımız, 200 yaralımız ve 600 yıkılan binamız var. Diyarbakır’da 46 vefat, 557 yaralımız ve 20 yıkılan bina var. Şanlıurfa’da 30 kaybımız, 1071 yaralımız ve 201 yıkılan bina mevcut. Gaziantep’te 309 kaybımız, 1597 yaralımız ve 581 yıkılan binamız mevcut. Kilis’te 13 kaybımız, 244 yaralımız ve 50 yıkılan bina var. Adana’da 58 kaybımız, 720 yaralımız ve 24 yıkılan bina mevcut. Malatya’da 106 kaybımız var, 1941 yaralı ve 300 yıkılan bina var. Bu arada Elazığ’da 6 yıkılan binanın olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Toplam itibarıyla 1541 hayatını kaybeden vatandaşımız var, 9 bin 733 yaralımız ve 3 bin 471 yıkılan binamız var" dedi.

'14 BİN 720 PERSONELLE SAHADAYIZ'

Sahada bulunan ekipler hakkında da bilgi veren Oktay, "Şu an itibarıyla sahada toplam 9 bin 698 arama- kurtarma personeli bulunmakta. Yine toplam destek gönüllüleri dahil 14 bin 720 personelle sahadayız. Acil olan bizim için barınma, beslenme ve enerji kaynağı. Kış olduğu için şartlar çok ağır. Gerek havadan gerekse karadan oldukça ağır seyretmekte. Biz de çalışmalarımızı yürütürken yeni kazalara, afetlere sebebiyet vermemek için olabildiğince hassas davranıyoruz. Hava şartlarından dolayı hava araçlarının kullanılması hususunu kastediyorum. Yine karada da Osmaniye- Nurdağı, Nurdağı- Narlı, Malatya- Yazlıhan, Adıyaman- Çelikhan, Çelikhan- Sürgü’de kapalı yollarımız var. Bu da yardımların yerlerine ulaştırılması ile alakalı işimizi zorlaştırıyor" diye konuştu.

Enerji konusuna özellikle önem verdiklerini dile getiren Oktay, "İlk etapta enerjiyi olabildiğince kontrollü vermeye çalıştık ki yeni afetler olmasın. Şu an itibarıyla 6 ilimizde sadece 11 trafo merkezimizde elektrik verilememekte. Diğerlerinin tamamına elektrik verilmeye başlandı; ama kontrollü veriliyor" açıklamasında bulundu.

'OKULLAR BARINMA AMAÇLI KULLANILACAK'

Eğitime ara verilen illerdeki okulların barınma amaçlı kullanılacağını söyleyen Oktay, "Milli Eğitim Bakanımız gerekli açıklamayı yaptı. Okullarımız 13 Şubat’a kadar tatil edildi. Dolayısıyla bu okullarımızla alakalı, gerek yurtlarda, pansiyonlarda, öğretmen evlerinde, tamamında buralar barınma amaçlı değerlendirilecek. Yine 12 ili kapsayan üniversitelerde YÖK eğitime ara vermiş durumda. Yine burada da yurt, spor salonları gibi alanlar barınma amaçlı değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesindeki barajlardaki hasar durumu hakkında da konuşan Oktay, "Bölgedeki tüm barajlar DSİ ve bakanlığımız tarafından hızlı bir şekilde denetlenmiştir. Bazı barajlarda yüzeyde çatlaklarda yapısal risk olmadığını gördük. Tüm bölgedeki barajların tamamını kontrol ediyoruz" dedi.

'ORADA BİR SORUN OLMAZ'

Oktay, depremin vurduğu 10 ildeki fırınlardan vatandaşların ücretsiz şekilde ekmeklerini alabileceklerini, fırınlarla gerekli koordinasyonun sağlandığını aktardı. Depremin vurduğu 10 ili afet bölgesi ilan edeceklerini bildiren Oktay, "Deprem yaşanan 10 ili deprem bölgesi ilan ediyor olacağız. Orada bir sorun olmaz. Onun dışında maddi yardımlarla alakalı, gerekli her türlü maddi yardım illerimize gönderilmektedir. Bu da fiilen başlamıştır" dedi.