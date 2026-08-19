Frekans değişikliğinden sonra 10 kat arttı! Samsung TV'lerde 'sıfır kanal' problemi: Frekans sorunu nasıl çözülür? İşte adım adım rehber

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Ömrünü tamamlayan Türksat 3-A uydusundaki televizyon ve radyo yayınları, 15 Ağustos gece yarısından itibaren yeni nesil uydulara aktarıldı. Geçişin ardından bazı uydu alıcılarında kanallar otomatik olarak güncellenirken bazı cihazlarda ise manuel işlem zorunluluğunu ortaya çıkardı. Bu durum, kanal ve sinyal sorunları yaşayan kullanıcıları çağrı merkezlerini aramaya yöneltti.

'AVANTAJ SAĞLAYACAK'

Yaşanan yoğunluğu doğrulayan D-Smart Müşteri Hizmetleri Direktörü Cenk Toker, “Uydu geçişinin sektörümüze önemli getirileri olacak. Her ne kadar ilk saatlerde birtakım yoğunluklar yaşasak da bu geçiş, yeni teknolojilerden dolayı hem izleyicilere hem de platformlara orta ve uzun vadede avantaj sağlayacak” dedi.

'10 KAT ARTTI'

Toker, geçiş sürecinin hazırlıklarına iki hafta önceden başladıklarını ifade ederek en çok kanal ve sinyal sorunu için arandıklarını dile getirdi. Toker, pazar günleri ortalama çağrı sayısının bin 200 civarlarındayken geçişin gerçekleştiği 16 Ağustos Pazar günü 11 bin 500 çağrı aldıklarını söyleyerek, “İlk saatlerde bize ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın sayısı 10 kat arttı” diye konuştu.

'FREKANS BİLGİLERİNİ ULAŞTIRDIK'

Çağrı sayısının pazartesi günü ile birlikte azaldığını kaydeden Toker, “Pazartesi 8 bin 500’lere kadar düştü. Burada izleyicilerimizin bize en çok başvurdukları konu, ilk uydu alıcılarını açtıkları zaman kanallarını görmemeleriyle ilgili oldu. Eğer cihazları TKGS uyumlu değilse Türksat'ın diğer kanallarını da kuran dağıtıcı frekansların kurulmasını sağladık. Kanallarda kayıplar olduğunu görüyorsak spesifik olarak o kanalların frekans bilgilerini izleyicilere ulaştırarak destek olmaya çalıştık” dedi.

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'HIZLA TAMAMLANDI'

Toker, dijital yayıncılık platformlarının frekans yenileme sürecine ilişkin olarak da “D-Smart gibi dijital yayın platform tarafında müşterilerimizin bir işlem yapmasına gerek olmadı. Manuel olarak izleyicilerin yaptığı işleri platform tarafında biz hallettik. İzleyicilerin herhangi bir işlem yapmadan hizmet almaya devam etti" ifadelerini kullandı.

BAZI TV'LERDE AKSAKLIK

Yapılan frekans güncellemelerinin ardından özellikle bazı akıllı tv modellerinde TKGS verilerinin otomatik işlenmesinde aksaklıklar yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Televizyonlarda fiziksel veya donanımsal bir problem bulunmamaktadır. Yaşanan durum, cihaz yazılımının güncel TKGS verilerini ve yeni frekans bilgilerini işleme biçiminden kaynaklanmaktadır. Kalıcı çözüm için ilgili televizyon üreticisinin, cihaz yazılımlarını TKGS sistemiyle tam uyumlu hâle getirecek yazılım/firmware güncellemesini sunması gerekmektedir.

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SAMSUNG'LARDA SORUN DEVAM EDİYOR

Öte yandan Samsung marka televizyonlarda izleyicilerin 'sıfır kanal sorunu' yaşadığı öğrenildi. Kullanıcılar uydu ayarlarını yapmalarına rağmen rağmen otomatik tarama sonucunda "0 kanal bulundu" uyarısı ile karşı karşıya kalıyor.

NASIL ÇÖZÜM SAĞLANIR?

Üretici firmalar tarafından kalıcı yazılım güncellemeleri yayımlanana kadar vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına uygulayabileceği geçici çözüm adımları da paylaşıldı.

Buna göre, televizyonlarında yayın sorunu yaşayan kullanıcılar:

Cihaz menüsünden TKGS aramasını manuel olarak yeniden başlatabilir,

Ayarlar bölümünden şebeke/ağ araması gerçekleştirerek güncel frekans bilgilerini yükleyebilir.

Açıklamada, kullanıcıların cihaz ayarlarına uzun süre müdahale etmesinin kalıcı bir yöntem olmadığı, esas çözümün üreticilerin TKGS standartlarına tam uyumlu yazılım desteğini sağlamasıyla mümkün olacağı kaydedildi.

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Türksat 3A uydusunun tasarım ve teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması nedeniyle, uydu üzerinden iletilen televizyon ve radyo yayınları, TÜRKSAT uydu filosunda bulunan yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarıldı.

YAYIN AKTARIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yayın aktarım işlemi, 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleştirildi. Yayınların aktarılacağı uydular, Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda yer aldığından, izleyicilerin yeni bir uydu anteni kurmasına ya da mevcut antenlerinin yön ve ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmasına gerek bulunmuyor. Aktarım sonrasında SD ve HD televizyon yayınları, mevcut formatlarıyla aynı uydu anteni üzerinden takip edilmeye devam edilebilecek.

TKGS UYUMLU CİHAZLAR OTOMATİK GÜNCELLENECEK

Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında standart olarak bulunan TÜRKSAT Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) sayesinde, uyumlu cihazların kanal listeleri otomatik olarak güncellendi. Bu sisteme sahip izleyicilerin herhangi bir ayar veya manuel kanal arama işlemi yapması gerekmeyecek.

TKGS özelliğini desteklemeyen daha eski nesil dahili veya harici uydu alıcısı kullanan vatandaşların ise güncel televizyon ve radyo kanallarına ulaşabilmek için cihazları üzerinden yeniden kanal taraması yapması gerekiyor.

MANUEL KANAL TARAMA FREKANSLARI

Eski nesil cihazlarda manuel kanal taraması yapacak kullanıcıların, uydu alıcılarının ayarlar menüsüne şu frekans bilgilerini girerek "şebeke taraması" gerçekleştirmesi gerekiyor:

Frekans: 12380 MHz, Polarizasyon: Dikey (V), Sembol Oranı: 27500, FEC: 3/4

Frekans: 12423 MHz, Polarizasyon: Yatay (H), Sembol Oranı: 30000, FEC: 3/4

Gerçekleştirilecek teknik düzenlemeyle birlikte Demirören Medya yayınları da yeni frekansları üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

YENİ SİSTEMLE YAYINLAR HAVA KOŞULLARINDAN ETKİLENMEYECEK

Yüksek sinyal gücüne sahip yeni uydular sayesinde yayınların olumsuz hava koşullarından etkilenmesinin önüne geçilecek. Ayrıca artan kapasite verimliliğiyle birlikte daha yüksek çözünürlüklü (4K/Ultra HD) yayınların standartlaşmasına öncülük edilecek.

İŞTE DEMİRÖREN MEDYA'NIN GÜNCEL YAYIN FREKANSLARI



