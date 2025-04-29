Fransa'da Türk ailenin evinde yangın! 3 kardeş can verdi

Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta yaşayan Rize'nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Kuru ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde bulunan 13 yaşındaki Ecrin ve 11 yaşındaki Hatice Kuru hayatını kaybederken, ağır yaralanan 5 yaşındaki kardeşleri Melek Kuru ise hastaneye kaldırıldı. Melek Kuru, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bidirildi.

BAKAN GÖKTAŞ TELEFONLA ARADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fransa'daki evlerinde çıkan yangında 3 çocuğunu kaybeden İbrahim ve Ayşe Tutan Kuru çiftini arayarak, başsağlığı dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, Fransa'nın Strazburg kenti yakınlarındaki Brumath'taki evlerinde, nedeni henüz belirlenemeyen yangında 5, 11 ve 13 yaşlarındaki 3 çocuğunu kaybeden Rize'nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı Kuru çifti ile telefonda görüştü.

Ailenin acısını, bir anne olarak yüreğinde hissettiğini belirten Göktaş, "Size ülkemiz adına başsağlığı ve sabır diliyorum. Devletimiz, yurt dışındaki vatandaşlarımızın da her zaman yanındadır. Ülkece acınızı paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

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ERDOĞAN'IN BAŞ SAĞLIĞI DİLEĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı dileklerini de aileye ileten Göktaş, konuyu yakından takip edeceklerini söyledi.

Göktaş, çocuklarının defin işlemleri için Türkiye'ye geldiklerinde de yanlarında olacakları aileye başta psikososyal destek olmak üzere her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını bildirdi.