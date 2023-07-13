Fotoğraf çekmek için araçtan indi, hayatının şokunu yaşadı

Olay, Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abant Gölü Milli Parkı’na gelen Metin Demirel, 14 DU 130 plakalı otomobilini göl çevresinde Kıbrıs Çeşmesi mevkisinde park etti. Aracını göle yakın bir mevkide bırakan Metin Demirel, fotoğraf çekmek için araçtan indi. Fotoğraf çekiminin ardından Metin Demirel, hayatının şokunu yaşadı. Aracını park ettiği yerde göremeyen Demirel, otomobilin göle uçtuğunu fark etti. Demirel, Bolu Belediyesi İtfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine çağrılan dalgıç, göle dalarak aracın bulunduğu yeri tespit etti. Vinç yardımıyla göl içerisinden kurtarılmaya çalışılan otomobil, halata bağlandı. Halatla bağlanan otomobilin çıkartılması için başlanan ilk kurtarma işlemi halatın kopması sonucu başarısız oldu. Otomobil, ikinci kurtarma çalışmasıyla vinç yardımıyla gölden çıkarıldı.

Otomobilin içerisi suyla doldu. Araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.