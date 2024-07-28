Forbes: SİHA dünyanın en ikonik sistemlerinden biri haline geldi

Forbes’taki makalede küresel savunma harcamalarının 1.7 trilyon dolara ulaştığı, yalnızca NATO ülkelerinin silah sistemleri, savaş araçları ve teçhizatına 360 milyar dolar harcadığı aktarıldı. Forbes’taki makalede küresel savunma harcamalarının 1.7 trilyon dolara ulaştığı, yalnızca NATO ülkelerinin silah sistemleri, savaş araçları ve teçhizatına 360 milyar dolar harcadığı aktarıldı.

Milliyet'ten Meltem Güneş'in haberine göre; makalede Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın imzasını taşıyan ve bugüne kadar 30’dan fazla ülkeye ihracatı için sözleşme imzalanan Bayraktar TB2’nin başarılarına dikkat çekildi. Türkiye’nin dronelarıyla öne çıktığı vurgulanan makalede, “Şirketin Ukrayna’da ve diğer savaş alanlarında kapsamlı eylemlere imza atan TB2 drone’u dünyanın en ikonik sistemlerinden biri haline geldi” denildi.

Türkiye’de zirve

Makalede görüşlerine yer verilen Türk Atlantik Konseyi Başkanı Mustafa Veysel Güldoğan, küresel ölçekte savunma harcamalarının artmaya devam ettiğini ve bunun sadece Ukrayna savaşından kaynaklanmadığını söyledi. Güldoğan, Türk Atlantik Konseyi’nin Washington’da gerçekleşen NATO Zirvesi’nin sonuç bildirgesinden elde edilen ivmeyi geliştirmek ve yeni yatırım fırsatları açmak için kasım ayında Türkiye’de büyük bir zirveye ev sahipliği yapmayı planladığını kaydetti.

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100’den fazla ülkeye ihracat

Özyurt Silah Sanayii A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Özyurt ise makalede, savunma alanında en yenilikçi oyunculardan biri olduklarını belirterek, “Türkiye artık yerli mühendislerinin geliştirdiği silah ve mühimmatı dünyanın 100’den fazla ülkesine ihraç ediyor. Savunma sektöründe çalışmak için çok iyi bir zaman. Üstelik yapay zeka henüz diğer sektörlerde yarattığı etkiyi yaratmadı ama yakında olacak” ifadelerini kullandı.