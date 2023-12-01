Fon vurgununda yeni gelişme! Semih Kaya hakkında zorla getirilme kararı

Aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve iş insanlarının da olduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda soruşturmayı yürüten savcıya iki kez ifade vermişti. İlk ifadesinde bazı isimleri söylemeye çekinen ve ‘korktuğunu’ söyleyen Erzan, ikinci ifadesinde ise bu isimlerden bazılarını savcıya söyledi.

“SEMİH KAYA’DAN YAKAMI KURTARAMADIM”

O isimlerden biri de eski futbolcu Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir oldu. Erzan ifadesinde Semih Kaya’dan da fon getirisi adı altında para aldığını ancak kendisine parasını ödediğini söyledi. Erzan ifadesinde, “Aldığımı kendisine geri ödememe rağmen Semih Kaya’dan yakamı kurtaramadım. Bana bu parayı vermek zorundasın dedi. Senden bu parayı ne olursa olsun alacağım dedi. Semih Kaya’ya verdiğim parayı Emre Belözoğlu ve Arda Turan’dan aldım” dedi.

“SENİ BURADA YAŞATMAYIZ”

Ancak Semih Kaya ve Fırat Özdemir’in kendisini tehdit ettiğini anlatan Erzan, “Şöyle ki Semih Kaya ve Fırat Özdemir bana sürekli, ‘senin sonun iyi değil, neden kaçmıyorsun? Rezil olursun. Sen kötü kalplisin. Hakan Ateş’e çıkarız. Seni işten attırırım. Annen bu saatten sonra yaşamaz. Seni Türkiye’de yaşatmazlar. Benim çok tanıdığım var. MİT başkanını tanıyorum. Türkiye’de herkesi tanıyorum’ diyerek sürekli beni tehdit ettiler. Hatta Şubat ve Mart aylarında Göktürk’teki evime gelerek, ‘Sen burada yaşayamazsın, biz her şeyi yaparız. Seni yaşatmayız’ dediler” dedi.

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KARARI

Semih Kaya’da savcılığa müşteki olarak ifade verdi. Ancak açılan davada Semih Kaya’ya ve menajeri Fırat Özdemir’e iddianamede müşteki olarak yer verilmedi. İki isim davanın yapılan ilk duruşması sonrasında tanık olarak mahkemeye çağırıldı. Davanın tutuklu dosya olmasını gerekçe gösteren mahkeme Semih Kaya ve Fırat Özdemir’in de aralarında olduğu 12 isim hakkında zorla getirilme kararı verdi.

SANIKLARIN TELEFON ARAMALARI MERCEK ALTINDA

Öte yandan mahkeme tüm sanıkların suç tarihinden 6 ay geriye gidilerek arama, aranma ve baz bilgilerin istenmesi için BTK’ya yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Seçil Erzan’ın telefonlarının incelenebilmesi için şifrelerin mahkemeye sunmasını istedi. Erzan ve avukatına şifreleri söylemesi için 10 günlük süre verildi.

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