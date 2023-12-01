8 ilde zehir tacirlerine darbe! 1 Ton 719 kg uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu tacirlerine yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu tacirlerine yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaştı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; Uyuşturucu Madde İmal Eden ve Satan “Zehir Tacirlerine” yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 İlde Düzenlenen “NARKOGÜÇ-38” Operasyonunda 1 Ton 719 Kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 36 Şüpheli Zehir Taciri Yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki; Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen bu uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yapılan operasyonda;
- 33 kg kristal metamfetamin,
- 116 kg sıvı halde metamfetamin,
- 2 adet hassas terazi ve
- Uyuşturucu yapımında kullanılan materyallere el konuldu.
- 1 Zehir taciri yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- 1 ton 480 kg esrar,
- 1700 kök kenevir ele geçirildi.
- 1 zehir taciri yakalandı.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- 34 kg metamfetamin,
- Muhtelif miktarda morfin ele geçirildi.
- 1 zehir taciri yakalandı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- Muhtelif miktarlarda kokain, metamfetamin, bonzai ve sentetik hap ele geçirildi.
- 20 zehir taciri yakalandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda;
- 9 kg skunk ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda;
- 1 kg 300 gr Bonzai ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
- 11 zehir taciri yakalandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda;
- 46 kg 200 gr skunk,
- 900 gr toz esrar ele geçirildi.
- 2 zehir taciri yakalandı.
Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve oragnize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.