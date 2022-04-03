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Flaş karar! Bir ilk gerçekleşti, Moldova'dan Kapadokya'ya uçak seferi başladı

Moldova'nın başkenti Kişinev'den havalanan Moldova Havayollarına ait uçak, 220 yolcu ile bugün sabah saatlerinde Kapadokya Havalimanına geldi.

03.04.2022 - 10:54 |
Flaş karar! Bir ilk gerçekleşti, Moldova'dan Kapadokya'ya uçak seferi başladı
Moldova'dan Kapadokya'ya uçak seferi başladı
Moldova'dan Kapadokya'ya uçak seferi başladı
Moldova'dan Kapadokya'ya uçak seferi başladı
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Royal Anatolia organizasyonuyla Nevşehir Kapadokya Havalimanına gelen turist kafilesi, uçaktan inişlerinde çiçeklerle karşılandı. Moldovalı turist Catherina İliescu, "Kapadokya'ya ilk defa geliyorum. Hava çok güzel görünüyor. İyi bir tatil geçireceğimize inanıyorum. Türkiye'yi ve Türk insanlarının misafirperverliğini seviyorum" dedi. Eugen Odebesku ise, “Kapadokya’nın fotoğraflarını internette görmüştüm. İlk defa uçak deneyimim oldu ve Kapadokya’ya geldim” diye konuştu.

Turizmci Mehmet Dinler, Moldavan'dan Kapadokya'ya direkt uçuş sayesinde bölgeye gelecek turist sayısının artacağını söyledi. Dinler açıklamasında, “2021 yılı Kasım ayında Kapadokya Hava Limanımıza iki direk uçuşumuz olmuştu. Mart ayında da iki uçuşumuz olacaktı. Fakat Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle iptal edildi. Şu an 2022 yılının Kişinev kalkışlı Kapadokya Hava Limanı inişli ilk uçağının gelişinin mutluluğunu duyuyoruz. Bu süreçte Türk Diplomasisinin kolaylaştırıcı etkilerini hem sahada hem de masada görüyoruz. Bölgemiz ve Ülkemiz için Katma değerli işler üretmeye devam edeceğiz. Umarım Moldovalı misafirlerimiz Kapadokya’da konaklayacakları üç gün boyunca buranın güzelliklerini tecrübe edebilirler. Dönüşte güzel hatıralar ile birlikte daha fazla Moldovalı yı ülkemize çekebiliriz. Üç gün boyunca 220 Moldovalıyı misafir edeceğiz” şeklinde konuştu.
Dinler ayrıca Moldova’dan önümüzdeki süreçte de turistlerin gelmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

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