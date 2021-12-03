Flaş Duran Kalkan detayı! Korkuyu ensesinde hissetti

Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensupları 'Mazlum Jir Agiri' kod adlı Emrah Adıgüzel ve 'Sarina/Diljin' kod adlı Pervin Arslan, MİT operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi. PKK'lı Emrah Adıgüzel'in terör örgütünün üst düzey isimlerinden Duran Kalkan'ın korumalığını yaptığı tespit edildi.

Peki 2 teröristin Türkiye'ye canlı olarak getirilmesi ne anlam ifade ediyor? Dün duyurulan operasyonun diğerlerinden farkı ne? Teröristbaşı Duran Kalkan'ın korumasının yakalanmasından dolayı çok rahatsızlık duyacağını ve bütün pozisyonlarını değiştirmek zorunda kalacağını belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, önemli değerlendirmelerde bulundu.

"TERÖRİSTLERİ BAYRAĞIN ALTINA KOYUYORSUNUZ, BU ÇOK ANLAMLI"

Milliyet'ten Sercan Dinç'in haberine göre; dün ilan edilen operasyonun diğerlerinden farklı olduğunu belirten Ağar, "Açıkçası kendine özgü bir meydan okuma, bir prestij operasyonu bu. Neden? Çünkü canlı ele geçiriyorsunuz. Diğerlerinde tespit ediyorsunuz ve elinizdeki aygıtlarla vurup etkisizleştiriyorsunuz. Burada başka bir şey var. Terörün yuvalandığı bir alanda faaliyet gösteren iki teröristin olduğu o alana sızıyorsunuz. Bir kere riskli bir bölgeye sızıyorsunuz. Orada bir operasyon yapıyorsunuz.Operasyon yaptığı bölgede muhtemelen PKK'nın etkili olduğu operasyon deşifre oluyor. Ve onlar size müdahale etmeden sıyrılıyorsunuz. Onları getirip bayrağın altına koyuyorsunuz. Bu bir kere çok anlamlı." dedi.

"Canlı alıp getirmenin de belli ki bir nedeni var." diyen Ağar, "Özellikle belki Duran Kalkan'a erişmek için bunu sorgulayacaklar. Veya bunların sahip olduğu bilgiye ihtiyaçları var. O bilgiden mütevellit bir maksada da hizmet ediyor. Bu anlamda da önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.

DÜNYADA BU TÜR OPERASYONLAR ÇOK NADİR

Dünyada bu tür istihbarat operasyonu yapabilen çok nadir servislerin olduğunu söyleyen Ağar, "Çünkü riskli operasyonlar. Bir diğer tarafı da geri tepme ihtimali. Prestij kaybına da sebebiyet verebilir. Örgütün propaganda yapmasına da sebebiyet verebilir. Bu da göze alınmış. Böyle bir kabiliyet ve kararlılık var. Bu anlamda önemli. En yakındaki bir teröristin etkisizleştirilmesi Duran Kalkan ve pek çok bilinmeyenin elde edilmesiyle ilgili bir olasılık var. Bunu tabi biz bilemeyeceğiz. Bir olasılık var dememiz gerekiyor. Buradan Duran Kalkan'a dair bilinmezler deşifre edilme olasılığı var." açıklamasını yaptı.

"DURAN KALKAN ÇOK RAHATSIZ OLACAK"

Teröristbaşı Duran Kalkan'ın PKK'lı Emrah Adıgüzel'in yakalanmasından çok rahatsızlık duyacağını belirten Abdullah Ağar, "Bütün pozisyonlarını değiştirmek zorunda kalacak. Duran Kalkan örgütün ilk 4 isminde bir tanesi. Onun için Duran Kalkan ve terör örgütü açısından çok büyük bir prestij kaybı. En yakınındaki ismi örgüt, Duran Kalkan kaptırmış oldu. Duran Kalkan'ı da kendi korumasını kaptırmış olduğu için örgüt içinde itibarsızlaştırıyorsun." dedi.

Ağar sözlerini şöyle tamamladı; Bir de o yereldeki MİT elemanlarının hangi seviyeye geldiğini bağlantılarını da ispat ediyor. MİT'in kendi başına yapmış olduğu operasyonlarda şu ana kadar üst düzey isimlerin de olduğu 95-96 terörist etkisiz hale getirildi. Bu stratejik bir etki örgüt üzerinde. SİHA'larla, TSK ile yapmış olduğu uçak operasyonları da dahil. Ve kendisine erişilemez hissettiği alanlarda çok rahatlıkla artık yakaladığınız an vuruyor geliyor. Yani tespit ve imha süreci birbirine çok yakın. Bu da son derece önemli. Tespit ettiği an gerçek zamanlı olarak SİHA'yı kaldırıp tepesine binebiliyor. Böyle bir kabiliyet ve kapasiteye erişti. Bu da stratejik bir etki yaratıyor. Bu da örgüt içinde büyük bir moral bozukluğuna ve inanç azalmasına sebebiyet veriyor. Empati ediyorlar. Büyük liderler gittiği zaman küçük liderler ve diğerleri empati yapıyor... 'Bunların başına bu iş geldiyse benim başıma ne iş gelir...' Bu anlamda çok büyük psikolojik etkisi de var MİT'in yapmış olduğu operasyonda.

SON 1 HAFTADA BÖLGEDE 10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!

Terör örgütüne yönelik operasyonlarda MİT Irak'ın kuzeyinde son 1 haftada 10 teröristi etkisiz hale getirdi. MİT, Irak'ın kuzeyinde daha önce örgütün sözde saldırı birimlerinde yer alan Emrah Adıgüzel ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan teröristi takibe aldı. 2 terörist, MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak, Türkiye'ye getirilmşti.

Örgüte 2012'de katılan 'Mazlum Jir Agiri' kod adlı Adıgüzel'in Gara, Sincar ve Hakurk'ta faaliyet yürüttüğü, Sincar'da örgütün sözde istihbarat sorumluluğunu yaptığı, 2020'de görevlendirildiği İran alanında örgütün sözde bölge sorumluları arasında yer aldığı belirtildi. 'Sarina/Diljin' kod adlı Pervin Arslan'ın ise örgüte 2014'te katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da ve Suriye'nin kuzeyinde faaliyet yürüttüğü, örgütün sözde saldırı, sabotaj, suikast birimlerinde yer aldığı, 2019'da görevlendirildiği İran alanında sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

BİR OPERASYON DAHA!

Geçtiğimiz günlerde MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda ise; Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Teröristlerin, PKK/KCK'nın 'şehir yapılanması' olan YPS mensupları 'Gelhat' kod adlı Renas Ermeğan ve 'Merhas' kod adlı Nevzat Durmuş olduğu tespit edilmişti.

Nokta atışı operasyon ile etkisiz hale getirilen terörist Ermeğan'ın, 2015'te Şırnak Cizre ve Silopi'de gerçekleştirilen çukur eylemlerinde, güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu öğrenildi. Terörist Nevzat Durmuş'un da örgütün 2015'te Şırnak Beytüşşebap'ta düzenlediği saldırının hazırlığı ve tamamlanmasında aktif yer aldığı, örgütün Suriye-Irak arasındaki aktarım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağladığı tespit edildi.

TERÖRİST NİHAT GÖREN ÖLDÜRÜLDÜ

Bir diğer operasyonda ise MİT, Kandil ve Gara'da düzenlediği operasyonlarda da 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Teröristlerden birinin, örgütün sözde dış ilişkiler sorumlularından 'Botan' kod adlı Nihat Gören olduğu tespit edilmişti.

Gara'da etkisiz hale getirilen terörist Gören'in, bir süre PKK'nın 'TAK yapılanması'nda faaliyet gösterdiği, TSK'nın gerçekleştirdiği 'Pençe' operasyonlarında yaralanıp, tedavi edilmesi sonrası PKK tarafından Gara alanında görevlendirildiği öğrenildi.