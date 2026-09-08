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GündemFiyatı 200 liraydı, 60 TL'ye düştü! Vatandaş poşet poşet aldı
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Fiyatı 200 liraydı, 60 TL'ye düştü! Vatandaş poşet poşet aldı

08.09.2026 - 21:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Fiyatı 200 liraydı, 60 TL'ye düştü! Vatandaş poşet poşet aldı

Av sezonun başlamasıyla tezgahları tanesi 200 TL ile dolduran palamutun tanesi, Bartın'da 60 TL'ye düştü. Balıkçı tezgahına akın eden vatandaşlar, poşet poşet palamut aldı.

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1 Eylül'de av sezonun başlamasının ardından tanesi 200 TL ile tezgahları doldurdu. Bartın'da yaklaşık bir haftadır tanesi, 125 TL'den satılan palamut, son günlerde yaşanan balık bereketi fiyatlara da yansıdı. Palamutun fiyatı, kentteki bir çok bayık tezgahında tanesi 100 TL'ye düşerken, rekabetin de etkisiyle bazı balıkçılar palamutun adedini 60 TL'den satmaya başladı. Bartın Kemerköprü Mahallesi Davut Fırıncıoğlu Caddesi Kapalı Pazar yerinde bulunan bir balıkçı tezgahında tanesi 60 TL'den satılan palamut balığı yoğun ilgi gördü. Yol üstünden geçenlerin fiyatı duyunca durduğu balıkçı tezgahı, kampanyayı duyanların akınına uğradı.

Poşet poşet palamut alan vatandaşlar, fiyatın çok uygun olduğunu belirterek, düşen fiyatlarla birlikte balığa doyacaklarını kaydetti.

İlgiden memnuniyetini belirten balıkçılar ise, ellerindeki palamut bitene kadar kampanyaya devam edeceklerini kaydetti.

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Fiyatı 200 liraydı, 60 TL'ye düştü! Vatandaş poşet poşet aldı
#Gündem

Fiyatı 200 liraydı, 60 TL'ye düştü! Vatandaş poşet poşet aldı