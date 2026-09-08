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Rize'ye kış erken geldi! Sıcaklıklar düştü kar yağışı Kaçkar Dağları'nı beyaza bürüdü

08.09.2026 - 21:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: RİZE (AA)

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları'nda kar, sis ve güneş birlikte görüntülendi.

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1Rize'ye kış erken geldi! Sıcaklıklar düştü kar yağışı Kaçkar Dağları'nı beyaza bürüdü

Türkiye'nin en yüksek dağları arasındaki Kaçkarlar'ın eteklerindeki yaylalarda hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağdı.

2Rize'ye kış erken geldi! Sıcaklıklar düştü kar yağışı Kaçkar Dağları'nı beyaza bürüdü

Yağışın ardından güzel manzaralar ortaya çıktı. Bölgede kar, sis ve güneş birlikte görüntülendi.

3Rize'ye kış erken geldi! Sıcaklıklar düştü kar yağışı Kaçkar Dağları'nı beyaza bürüdü

Her mevsim zirvesinde kar bulunan Kaçkar Dağları, eşsiz manzarasıyla doğa tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor.

4Rize'ye kış erken geldi! Sıcaklıklar düştü kar yağışı Kaçkar Dağları'nı beyaza bürüdü



5Rize'ye kış erken geldi! Sıcaklıklar düştü kar yağışı Kaçkar Dağları'nı beyaza bürüdü



6Rize'ye kış erken geldi! Sıcaklıklar düştü kar yağışı Kaçkar Dağları'nı beyaza bürüdü



7Rize'ye kış erken geldi! Sıcaklıklar düştü kar yağışı Kaçkar Dağları'nı beyaza bürüdü