Rize'ye kış erken geldi! Sıcaklıklar düştü kar yağışı Kaçkar Dağları'nı beyaza bürüdü
08.09.2026 - 21:38Güncellenme Tarihi:
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları'nda kar, sis ve güneş birlikte görüntülendi.
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Türkiye'nin en yüksek dağları arasındaki Kaçkarlar'ın eteklerindeki yaylalarda hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağdı.
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Yağışın ardından güzel manzaralar ortaya çıktı. Bölgede kar, sis ve güneş birlikte görüntülendi.
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Her mevsim zirvesinde kar bulunan Kaçkar Dağları, eşsiz manzarasıyla doğa tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor.
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