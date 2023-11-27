Fırtınada deniz kenarında fotoğraf çektirmek isteyen 2 genç dalgalara kapılarak kayboldu

Alınan bilgiye göre, Beşikdüzü ilçesi Liman mevkiine fotoğraf çektirmek için giden iki genç kayalıklarda otururken aniden gelen dalga ile deniz suyuna kapıldılar.

15-20 yaş arasında ve öğrenci oldukları öğrenilen iki genç aniden gözden kaybolurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD, Emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp gençleri bulmak için çalışma başlatılırken, yoğun dalgalar sebebiyle çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.