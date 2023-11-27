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Fırtınada deniz kenarında fotoğraf çektirmek isteyen 2 genç dalgalara kapılarak kayboldu

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde liman mevkiinde fırtınada oluşan dev dalgalara karşı fotoğraf çekmeye çalışan 2 genç dalgalara kapılarak denizde kayboldu. Kayıp gençleri bulmak için denizde çalışma başlatıldı.

27.11.2023 - 16:50 | | TRABZON (İHA)
Fırtınada deniz kenarında fotoğraf çektirmek isteyen 2 genç dalgalara kapılarak kayboldu

Alınan bilgiye göre, Beşikdüzü ilçesi Liman mevkiine fotoğraf çektirmek için giden iki genç kayalıklarda otururken aniden gelen dalga ile deniz suyuna kapıldılar.

Fırtınada deniz kenarında fotoğraf çektirmek isteyen 2 genç dalgalara kapılarak kayboldu

15-20 yaş arasında ve öğrenci oldukları öğrenilen iki genç aniden gözden kaybolurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD, Emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp gençleri bulmak için çalışma başlatılırken, yoğun dalgalar sebebiyle çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.

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Fırtınada deniz kenarında fotoğraf çektirmek isteyen 2 genç dalgalara kapılarak kayboldu

Fırtınada deniz kenarında fotoğraf çektirmek isteyen 2 genç dalgalara kapılarak kayboldu