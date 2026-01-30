Fırtına İstanbul'u vurdu! 15 katlı binanın dış cephesi uçtu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
30.01.2026 - 08:55

Kaynak: Bengül Arıca

İstanbul genelinde etkisini sürdüren fırtına nedeniyle faciadan dönüldü. 15 katlı bir binanın dış cephe kaplaması, fırtınanın şiddetiyle yerinden koparak park halinde bulunan araçların üzerine düştü.

İstanbul’da şiddetli fırtına korku dolu anlara neden oldu. Beylikdüzü'nde akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle saat 21.30 sıralarında Barış Mahallesi Bestekar Sokak'taki 15 katlı binanın dış cephesi uçtu. Binadan kopan parçalar park halindeki otomobillerin üzerine düştü. 

MAHALLELİ PANİK YAŞADI

Büyük panik yaşayan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri kopan parçaları sokaktan kaldırdı.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri o esnada kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını veya yaralanmayı önledi.

