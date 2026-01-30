Fırtına İstanbul'u vurdu! 15 katlı binanın dış cephesi uçtu

İstanbul’da şiddetli fırtına korku dolu anlara neden oldu. Beylikdüzü'nde akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle saat 21.30 sıralarında Barış Mahallesi Bestekar Sokak'taki 15 katlı binanın dış cephesi uçtu. Binadan kopan parçalar park halindeki otomobillerin üzerine düştü.

MAHALLELİ PANİK YAŞADI

Büyük panik yaşayan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri kopan parçaları sokaktan kaldırdı.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri o esnada kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını veya yaralanmayı önledi.