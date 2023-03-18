Fırsatçılar Togg için devrede! İnternet adreslerini alıp, satışa çıkardılar

Türkiye’nin en büyük projelerinden olan yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un fiyatının açıklanmasıyla birlikte bazı kişiler, Togg uzantılı internet adreslerinin telif haklarını satın alarak e-ticaret siteleri üzerinden satışa çıkardı. toggbayi.com, toggyedekparca.com gibi benzeri alan adları 100 bin lira ile 7,5 milyon lira arasında değişiyor. Bazı ilanların fiyatının Togg’dan daha pahalı olması dikkat çekiyor.





‘Dolar ve altın gibi yatırım dahilinde kullanabilirsiniz’

Bazı ilanların açıklama kısmında ‘Ülkemizin gururu yerli ve milli olan aracımız Togg’un uluslararası alan adını kullanarak açacağınız Togg yetkili servis marka değerini taşıyacağınız domaini satılıktır. Dolar ve altın gibi yatırım dahilinde kullanabilirsiniz” ifadeleri yazıldığı görülüyor.

Togg T10X'e ilk dört saatte rekor sipariş

Öte yandan Ön sipariş süreci başlayan Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi. Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bir teşekkürden daha fazlası... 27 Mart tarihine kadar devam edecek olan ön sipariş sürecinin ilk 4 saatinde 7734 kullanıcımız Togg T10X ön siparişini verdi. Bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz. Bu gurur hepimizin." ifadelerine yer verildi.

Çekiliş 28 Mart'ta

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak.

Yerli otomobil Togg için 10 ilde 20 servis açılacak

Yerli otomobil Togg, yüzde 100 elektrikli modeli T10X’i Mart sonunda kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin yerli otomobili, daha hızlı, etkin ve verimli bir deneyim sunmak için Türkiye’nin 7 bölgesinde deneyim merkezleri, servis ve teslimat noktaları açıyor.

Servis ve teslimat noktaları yaygınlaşıyor

İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa-Gemlik’te deneyim merkezleri açan Togg, İstanbul, Ankara, Bursa-Gemlik, İzmir, Adana, Samsun, Diyarbakır, Erzurum, Antalya ve Kayseri’de de servis ve teslimat noktaları açmayı sürdürüyor.

Togg T10X fiyatı ve menziliyle rakiplerini solladı

Togg’un ilk modeli C-SUV T10X, kendi segmentindeki diğer elektrikli otomobilleri menzil ve şarj konusunda geride bırakıyor. T10X, rekabetçi fiyatıyla da segmentindeki elektrikli otomobiller arasında dikkati çekiyor.

Türkiye otomotiv pazarında C-SUV segmentinde Çin, Güney Kore ve Avrupalı markaların modelleri satılıyor. T10X’in fiyatları, V1 RWD Standart Menzil (314 km) 953 bin TL, V2 RWD Standart Menzil (314 km) 1 milyon 55 bin TL ve V2 RWD Uzun Menzil (523 km) 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.

T10X'in rakiplerine bakıldığında ise Güney Kore'ye ait bir markanın aynı segmentteki modeli, Türkiye'de 460 kilometre (km) menzil ve 1 milyon 399 bin TL liste fiyatıyla alıcı buluyor.