Fırsatçı ev sahipleri tazminat şoku ile karşılaşabilir!

1) Ceza hukuku kapsamında değerlendirildiğinde; Ev sahibinin, kiracının elektrik, su, doğalgazını, kiracının bilgisi ve izni olmaksızın iptal etmesi durumunda kiracı, Türk Ceza Kanunu’nun 123. maddesi uyarınca “kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu” sebebiyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulabilir. Kişilerin huzur ve sükûnu bozma suçunun anlamı ve gerekçesi kanunda şöyle düzenlenmiştir: “Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.” Maddede de açıkça belirtildiği üzere özel bir maksat ve hukuka aykırı bir davranışın birlikte olması, suçun gerçekleşmesi için yeterlidir. Elektrik, doğalgaz veya suyun kesilmesi kiracının bilgisi ve izni olmadan yapıldığı için hukuka aykırı bir davranıştır. Keza özel maksat da evin tahliye edilmesinin sağlanmasıdır. Bu suç, şikâyete bağlı suçlardan olup durumdan zarar görenin şikayetine bağlıdır. Hal böyle olunca da kiracı, Türk Ceza Kanunu’nun 123.maddesi gereği, savcılığa başvurarak hukuki süreci, cezai yönden başlatabilme hakkına sahiptir.