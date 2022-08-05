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Fırat Kalkanı'nda 5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Operasyonu bölgesine taciz ateşi açan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

05.08.2022 - 10:00 | | DHA
Fırat Kalkanı'nda 5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü! MSB duyurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz" denildi. 

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