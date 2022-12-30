Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı’nca, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
30.12.2022 - 11:51 | | DHA
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.