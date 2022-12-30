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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’nca, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

30.12.2022 - 11:51 | | DHA
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.

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