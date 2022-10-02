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Fırat Kalkanı bölgesinde Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde, Ribat-2 Üs Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan şehit oldu.

02.10.2022 - 12:21 |
Fırat Kalkanı bölgesinde Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan şehit oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde; Ribat-2 Üs Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Ardından Tel Rıfat Bölgesi’nden füze (anti tank) atılması sonrası Özel Harekat Polisimiz Mustafa Çalışgan yaralandı. Çalışgan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düştü.

Şehit düşen Kahraman Özel Harekat Polisimiz Mustafa Çalışgan’a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Fırat Kalkanı bölgesinde Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan şehit oldu

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