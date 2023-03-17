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Finlandiya'nın NATO katılımı TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülecek

Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) Katılımına İlişkin Protokol, TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından imzalanarak TBMM Dışişleri Komisyonu’na havale edildi.

17.03.2023 - 21:41 | | ANKARA (İHA)
Finlandiya'nın NATO katılımı TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülecek

Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) Katılımına İlişkin Protokol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu. Söz konusu Protokol'ün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından imzalanarak TBMM Dışişleri Komisyonu’na havale edildi.

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Finlandiya'nın NATO katılımı TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülecek

Finlandiya'nın NATO katılımı TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülecek