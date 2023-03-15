Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö Türkiye'ye geliyor
İletişim Başkanlığı, Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün 16 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
15.03.2023 - 11:16 |
NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö Türkiye'ye geliyor.
Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
'Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 16-17 Mart 2023 tarihlerinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.'