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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanlığı, Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün 16 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

15.03.2023 - 11:16 |
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö Türkiye'ye geliyor

NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö Türkiye'ye geliyor.

Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 16-17 Mart 2023 tarihlerinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.'

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