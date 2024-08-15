Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas TBMM’de saat kaçta konuşacak, Mahmut Abbas Meclis konuşması ne zaman?

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Abbas, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şeref konuğu olarak milletvekillerine hitap edecek. Peki, Mahmut Abbas TMBB konuşması saat kaçta, Mahmut Abbas'ın TBMM Genel Kurul'daki konuşmasında ne anlayacak?

MAHMUD ABBAS MECLİS'TE SAAT KAÇTA?

Genel Kurul, Filistin halkının sesini duyurmak için saat 15.00'te olağanüstü toplanacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş, toplantının açılış konuşmasını yapacak. Ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a söz verilecek.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI TBMM’DE NE KONUŞACAK?

Milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda davetli de Genel Kurul salonunda olacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas İsrail'in katliam boyutundaki saldırılarını Meclis kürsüsünden tüm dünyaya anlatacak.