GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'ya geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'ya geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) hitap etmek üzere Ankara'ya geldi.

14.08.2024 - 19:28 | | ANKARA (İHA)
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'ya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un olağanüstü toplantı çağrısı üzerine yarın toplanacak olan TBMM Genel Kurulunda konuşma yapmak üzere Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı taşıyan uçak, saat 18.20 sıralarında Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

Abbas'ı ve beraberindeki heyeti havalimanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Buyükelçisi Faed Mustafa ve diğer yetkililer karşıladı.

Uçağın iniş yapmasının ardından Abbas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmek için havalimanından ayrılarak Beştepe'ye doğru hareket etti.

GÜNCEL HABERLER

Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin lideri Mahmud Abbas ile bir araya geldi

Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin lideri Mahmud Abbas ile bir araya geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'ya geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'ya geldi

Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi; ilkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi; ilkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı