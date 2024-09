FETÖ'de güç savaşları! FETÖ elebaşının yeğeninden dikkat çeken itiraflar... 'Zamanında ben çok hapis yattım, biraz da onlar yatsın'

Edinilen bilgilere göre; yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle örgütü yönetemeyen örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, Youtube kanalında video paylaşım yaptı. 'Delice Muhabbet' adlı kanalda yayınlanan son videodaki açıklamalar, Fetullah Gülen'in ve üst yönetiminin para için insanların dini duygularını sömürdüğünü, örgüte üye olan müritlerin geleceklerinin düşünülmediğini gözler önüne serdi.

"ZAMANINDA BEN ÇOK YATTIM, BİRAZ DA ONLAR YATSIN"

Ebuseleme Gülen, örgütü karıştıran bu videoda en yakınındakilere karşı eleştirilerini sürdürürken, amcası Fetullah Gülen'in 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında hapse atılanlarla ilgili söylediği sözleri de paylaştı.

Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz’dan 2 sene sonra örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e yaptıkları bir bayram ziyaretinde "Hocam, Türkiye’de sizi seven insanlar hapislerde, yine buruk bir bayram yaşıyoruz" denildiğini, karşılığında sinirli bir yüz ifadesi ile "Zamanında ben çok yattım, biraz da onlar yatsın" cevabını aldıklarını söyledi.

Ebuseleme Gülen'in video paylaşımı, Fetullah Gülen'in örgüte katılanların duygularını kendi çıkarları doğrultusunda sömürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

ÖRGÜTTE FİNANS ÇIKMAZI

Öte yandan FETÖ’nün Almanya’da faaliyet gösteren 'Time to Help eV' isimli sözde yardım kuruluşunun mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar 31 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı. FETÖ’ye büyük bir ekonomik darbeye neden olan bu karar ile örgüt finansal bir boşluğa düştü. 'Yardım' adı altında topladıkları paraların kesilmesinden endişe duyan FETÖ'nün, 'Time to Help eV'nin varlıklarının dondurulması kararını örgüt üyelerinden sakladığı, finans kaynaklarındaki zayıflama nedeni ile örgütün büyük bir çıkmaza girdiği belirtildi.