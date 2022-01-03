GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemFETÖ firarisi ihraç binbaşı saklandığı evde yakalandı!
HaberlerGündem Haberleri FETÖ firarisi ihraç binbaşı saklandığı evde yakalandı!
ABONE OL

FETÖ firarisi ihraç binbaşı saklandığı evde yakalandı!

Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski binbaşı G.Ö. saklandığı evde yakalandı.

03.01.2022 - 18:40 |
FETÖ firarisi ihraç binbaşı saklandığı evde yakalandı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen, hakkında yakalama kararı bulunan eski piyade binbaşı G.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada 2018 yılından bu yana aranan G.Ö.'nün kayıtsız adreste saklandığı ve tanınmamak için kılık değiştirdiği tespit edildi. Özel ekip, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek G.Ö.'yü gözaltına aldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında ve Genelkurmay Başkanlığı'nda önemli görevlerde bulunduğu öğrenilen G.Ö., sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. G.Ö.'nün sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÜNCEL HABERLER

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 'Kardak gerginliği' iddiası ile ilgili açıklama: Uydurma!

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 'Kardak gerginliği' iddiası ile ilgili açıklama: Uydurma!

Emeklilere zam müjdesi! En düşük 2 bin 500 lira...

Emeklilere zam müjdesi! En düşük 2 bin 500 lira...

MSB: “7. dönem bedelli erlerin yemin töreni icra edildi”

MSB: “7. dönem bedelli erlerin yemin töreni icra edildi”

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yüzde 30 zam ne kadar? Memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar oldu? Yüzde 30 memur maaşı hesaplama!

Yüzde 30 zam ne kadar? Memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar oldu? Yüzde 30 memur maaşı hesaplama!

Sıradaki Haber
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 'Kardak gerginliği' iddiası ile ilgili açıklama: Uydurma!

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 'Kardak gerginliği' iddiası ile ilgili açıklama: Uydurma!

Sıradaki Haber
Doğalgaz desteği kimlere verilecek? Doğalgaz desteği başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılacak?

Doğalgaz desteği kimlere verilecek? Doğalgaz desteği başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılacak?

Sıradaki Haber
Dikkat çeken 'nükleer savaş' açıklaması! Ortak bildiri yayınlandı!

Dikkat çeken 'nükleer savaş' açıklaması! Ortak bildiri yayınlandı!

Sıradaki Haber