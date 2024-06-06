FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü?

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğüne dair haberler başta sosyal medya olmak üzere bir anda gündeme geldi. Ardından Türkiye'ye iade edildiğine dair iddialar da ortaya atıldı. Son olarak FETÖ elebaşının bir fotoğrafı daha servis edildi. Son fotoğraf birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

CNN Türk yayınında konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, FETÖ elebaşının servis edilen fotoğraflarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Coşkun Başbuğ'un açıklamaları şöyle:

İKİ FOTOĞRAF ARASINDAKİ FARKLAR

Tartışma yaratan kareler. Öldükten sonra mı çekildi ya da son anları mıydı? Sağ olduğunu ispat amacı var. Bu fotoğrafların yayınlanma amacı bu... Madem böyle bir amacın peşindesin niye video değil? İki fotoğraf arasında bariz farklar olduğunu görüyoruz. Burada biraz daha canlı duran bir fotoğraf... Diğerinde ölmüş bir kişinin bir fotoğrafının çekildiği yönde ciddi şüpheler var. Fotoğrafın çekildiği 25 Mayıs'ta hava durumu konusunda yapılan araştırmalarda kıyafetin çok kalın olduğu belirtiliyor. Tabii ABD'deyse...

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KULAKTAKİ MORARMA

Fotoğrafta ilk göze batan kulakta morarma, gözlerdeki donu bakış.. Ve kıyafetler çok tartışılıyor. Bir diğer ayrıntı da servis edilen kahve görüntüleri... Şeker hastası olduğu biliniyor. Şeker hastasına çikolata ya da şeker ikram edilir mi? Düşülmemesi gereken bir hata... Bu fotoğrafın zorlama olduğu yönünde ilk şüphe uyandıran kare.

KANADA ŞÜPHESİ

Nerede olduğu çok tartışılıyor. Yanındaki elektrik sistemine bakıldığında Kanada-ABD ihtimali kuvvetleniyor.

HAVA SICAKLIĞI-KIYAFET UYUMSUZLUĞU

Mevcut hava sıcaklığı ile üzerindeki kıyafet kesinlikle uyuşmuyor. Bir hafta içinde sürekli aynı kıyafet mi giydirildi? Yoksa fotoğraflar aynı dönemde mi çekildi?

ŞEYTANİ YAPIDAN HER ŞEY BEKLENİR

Böylesine şeytani bir yapı ki her şey beklenir. Buradaki esas amaç teröristbaşının ağzından yeni vekilin adını alabilmek. Daha sonra kullanırlığı bittiği için faaliyetleri sonlandırmak.

CIA BUNU PROFESYONELCE YAPAR

Benim ilk dikkatimi çeken bir korkuluk var ve dar bir alan var. Fotoshop olma ihtimali var. CIA gibi bir yapıyı konuştuğumuz için bunu profesyonel olarak yaparlar. Biz daha çok servis edilen malzemeden, oturuş şeklinden ve kıyafetinden analiz yapıyoruz.

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ŞAHİN: ÖRGÜT HEP YAN PROFİLDEN FOTOĞRAF VERİYOR

Milliyet Gazetesi Yazarı Zafer Şahin de, "Burada sağlıklı bir insandan bahsetmediğimiz çok açık. Durumu kurtarmak için FETÖ elebaşını bir objektif karşına geçirmişler ve bu fotoğrafı paylaşmışlar. Bir taraftan örgüt içindeki savaşta FETÖ liderinin öldüğü, kaçırıldığı gibi çok sayıda iddialar dolaştı. Örgüt hep yan profilden fotoğraf veriyor. Ölmüş gibi anlatıyorlar... Her şey olabilir. Ölmüş bir kişinin fotoğrafını da çekmiş olabilirler. Bu söylentiler çıktıktan sonra verilen fotoğrafların yan profilden verilmiş olması dikkat çekiyor. Burası biraz muğlak. Bu örgütü bu kişinin yönetiyor olma ihtimali yok. Bu zaten perde önünde gösterilen kişi. ABD'ye insan devşirmek için kurulan bir yapı. Şimdi örgüt içinde bir para kavgası var. Buna dair çok şiddetli bir kavga olduğuna dair iddialar. Ben örgütün tüm yönetim kademesinin artık tasfiye edileceğini düşünüyor. Örgütü modifiye ederek varlığını sürdürmeye çalışacaklar. Başına hiç bilinmeyen bir ismin getirileceğini düşünüyorum.

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SELVİ: YAŞAYAN BİR ÖLÜ GİBİ

CNN Türk'te Akıl Çemberi programında da FETÖ elebaşının son fotoğrafı tartışıldı. Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi, "Hiçbir insan fotoğrafı çekilirken böyle ölü balık gözü gibi bakmaz. Çok donuk, gözleri canlı değil. Belli ki çok ilaç alıyor. Yaşşıyorsa, yaşayan bir ölü gibi. Burada önemli olan soru şu? Bu kişi mi yönetiyor, başka bir yapı mı yönetiyor? Bundan sonra ne oluyor. Bakın burada bir kahve var. Yanında şeker var. Şeker hastası. Bildiğim kadarıyla kahve içmez, çay içer. Sadece yaşıyor diye çekilmiş bir fotoğraf... Önceden eski fotoğraflarda dizlerinin alt tarafı kapalı olurdu. Burada o yok. Şimdi artık tamamen sarıp sarmalıyorlar. El parmakları da şişmiş durumda." dedi.

AHMET HAKAN: YAŞIYORSA BİLE ÖLMÜŞ GİBİ

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da FETÖ elebaşıyla ilgili iddiaları köşesine taşıdı. Ahmet Hakan'ın yazısı şöylke

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FETULLAH ÖLDÜ MÜ

Hürmeten gömmemişler

Şöyle mırıldandım:

“Herif çoktan ölmüş ama hürmeten gömmemişler.”

Fotoğrafa baktıkça...

Çıkardığım sonuçlar şunlar:

Mumyalanmış gibi duruyor FETÖ elebaşı.

Kendisini fotoğrafa özel olarak monte etmişler resmen.

Bir dekorasyon çabasının özel bir parçası gibi duruyor fotoğrafta.

Bir hafta önce yayınladıkları fotoğrafta üstünde hangi giysiler varsa bir hafta sonraki fotoğrafta aynı giysilerin olması ise tuhaf bir muamma.

Sonuç?

Yaşıyorsa bile ölmüş gibi.