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Fethiye'de çevre dostu proje! Atık yağ getirene para verilecek

20.06.2025 - 08:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Fethiye'de çevre dostu proje! Atık yağ getirene para verilecek

Muğla'nın Fethiye ilçesinde belediyeye atık yağ getirene para verileceği bildirildi. Litresine göre verilecek paranın miktarı değişiklik gösterecek.

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin doğayı koruma çalışmaları kapsamında önemli bir protokole daha imza attığı belirtildi.

Fethiyede çevre dostu proje Atık yağ getirene para verilecek

Evsel kaynaklı bitkisel atık yağların çevreye verdiği büyük zararın önüne geçmek ve atıkları ekonomiye kazandırmak amacıyla Habitat Geri Dönüşüm Firması ile bir yıl süreli işbirliği protokolünün hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İmzalanan protokol kapsamında vatandaşlar, her 10 litre bitkisel atık yağ karşılığında 250 lira değerinde market alışveriş çeki kazanacak. Atık yağlar, Fethiye Belediyesine bağlı Atık Getirme Merkezi'ne veya İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne teslim edilebileceği gibi, 444 90 82 - 6555 numaralı telefondan iletişime geçilmesi halinde evlerden de alınabilecek."

 

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