Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB GS maç biletleri ne kadar? Fenerbahçe cezalı olan tribünler hangileri?

İki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Lig’in 32. haftasında kozalarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili detaylar merak edilirken futbolseverler, Fenerbahçe Galatasaray maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri ne kadar? Fenerbahçe maçında cezalı olan bloklar hangileri? İşte detaylar…

FB GS MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 10 Nisan Pazar akşamı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32. hafta maçının biletleri satışa çıkıyor.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada biletlerin satışa çıkacağı tarih ve saatler şu şekilde belirtildi:

“Biletler; 6.04.2022 Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelerine 1 adet bilet,

7.04.2022 Perşembe günü saat 13.00 itibarıyla Taraftar Kart sahiplerine ve Faturalı Fenercell abonelerine 1 adet bilet,

8.04.2022 Cuma günü saat 13.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır. Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılacak.”

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI

KUZEY TRİBÜNÜ-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 120,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK: 165,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK: 190,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 210,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 230,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 255,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON ALT A-I BLOK: 295,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON ALT B-H BLOK: 355,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON ALT C-G BLOK: 410,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON ALT D-F BLOK: 495,00 TL

MARATON ALT E BLOK: 600,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK: 660,00 TL

FENERBAHÇE CEZALI OLAN TRİBÜNLER HANGİLERİ?

Fenerbahçe, Galatasaray maçında cezalı olan bloklar ile ilgili önemli bilgilendirme yaptı. Fenerbahçe’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Takımımızın, ligin 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maç ile ilgili PFDK tarafından kulübümüze gönderilen yazıda aşağıdaki ifadelere yer verilmiş; Takımımızın ligin 32. haftasında 10.04.2022 Pazar günü Galatasaray ile oynayacağı maçta cezalı olan bloklar açıklanmıştır.

Açıklama şu şekilde:

“PFDK’nın 24.03.2022 tarihli 52 sayılı toplantısında; 20.03.2022 tarihinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle;

1-FENERBAHÇE A.Ş’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN D, E ve SPOR TOTO TRİBÜN C, D, E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2-FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 32.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

İtiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.”

KİMLER BİLET SATIN ALAMAYACAK?

30 Mart 2022 Çarşamba günü yapılan İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu’nun kararları gereğince;

-Rakip takım Passolig kartını son bir (1) ay içerisinde iptal etmiş ve tarafsız TFF logolu ya da Fenerbahçe Passolig kart almış kişiler bilet satın alamayacaktır.

-Son 24 saat dahil olmak üzere, Kombine Kart sahibi taraftarlarımız sadece Fenerbahçe Passolig karta transfer işlemlerini yapabilecektir.

-Son 24 saat dahil olmak üzere, Localar ve Protokol Tribünleri haricinde Fenerbahçe Passolig kartı olmayan taraftarlarımız maça bilet satın alamayacaklardır.

-Son 24 saat dahil olmak üzere, satışı yapılmış olan tüm bilet alımları transfere kapalı olacaktır.