Süper Lig heyecanı devam ediyor. Ligin 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. İki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadı’nda kozalarını paylaşacak. Fenerbahçe Galatasaray derbisi için geri sayım devam ederken, Fenerbahçe, ligde yakaladığı müthiş seriyi Galatasaray karşısında da sürdürmek istiyor. Derbiden galibiyetle dönmek isteyen sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe maçından puan almayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbi ne zaman? FB GS maçı ile ilgili detaylar…

FB GS DERBİSİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın karşı karşıya gelecekleri lig mücadelesi 10 Nisan 2022 Pazar günü oynanacak. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek derbide gözler yıldız isimlerin üzerinde olacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

10 Nisan 2022 Pazar günü oynanacak olan müsabaka saat 20:30’da başlayacak. Futbolseverler karşılaşmayı Bein Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.

SÜPER LİG 32. HAFTA MAÇLARI

8 Nisan Cuma:

20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon Stadı)

9 Nisan Cumartesi:

13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor (Gürsel Aksel)

20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

10 Nisan Pazar:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor (Yeni Malatya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Adana Demirspor-Altay (Yeni Adana)

20.30 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker Stadı)

11 Nisan Pazartesi:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya Stadı)