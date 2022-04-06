GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemFenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbi ne zaman?
HaberlerGündem Haberleri Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbi ne zaman?
ABONE OL

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbi ne zaman?

Spor Toto Süper Lig maçları devam ediyor. Gözler bu haftasonu oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisine çevrildi. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 32. haftasında Fenerbahçe Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip, Ülker Stadı’nda kozalarını paylaşacak. Fenerbahçe hem UEFA Şampiyonlar Ligi biletini cebine koymak hem ligde yakaladığı çıkışı sürdürüp galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Futbolseverler FB GS derbisi ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbi ne zaman? İşte detaylar…

06.04.2022 - 10:28 |
Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbi ne zaman?

Süper Lig heyecanı devam ediyor. Ligin 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. İki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadı’nda kozalarını paylaşacak. Fenerbahçe Galatasaray derbisi için geri sayım devam ederken, Fenerbahçe, ligde yakaladığı müthiş seriyi Galatasaray karşısında da sürdürmek istiyor. Derbiden galibiyetle dönmek isteyen sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe maçından puan almayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbi ne zaman? FB GS maçı ile ilgili detaylar…

FB GS DERBİSİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın karşı karşıya gelecekleri lig mücadelesi 10 Nisan 2022 Pazar günü oynanacak. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek derbide gözler yıldız isimlerin üzerinde olacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

10 Nisan 2022 Pazar günü oynanacak olan müsabaka saat 20:30’da başlayacak. Futbolseverler karşılaşmayı Bein Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.

SÜPER LİG 32. HAFTA MAÇLARI

8 Nisan Cuma:

20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon Stadı)

9 Nisan Cumartesi:

13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor (Gürsel Aksel)

20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

10 Nisan Pazar:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor (Yeni Malatya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Adana Demirspor-Altay (Yeni Adana)

20.30 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker Stadı)

11 Nisan Pazartesi:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya Stadı)

GÜNCEL HABERLER

Biberin kilosu 60 TL'ye yükseldi! Fiyat etiketleri artık gram üzerinden yazılıyor

Biberin kilosu 60 TL'ye yükseldi! Fiyat etiketleri artık gram üzerinden yazılıyor

Milyonlarca çiftçiye düşük faizli kredi müjdesi! Süre uzatıldı, oranlar değişti

Milyonlarca çiftçiye düşük faizli kredi müjdesi! Süre uzatıldı, oranlar değişti

Batman'da 677 askerle dev operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Batman'da 677 askerle dev operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Biberin kilosu 60 TL'ye yükseldi! Fiyat etiketleri artık gram üzerinden yazılıyor

Biberin kilosu 60 TL'ye yükseldi! Fiyat etiketleri artık gram üzerinden yazılıyor

Sıradaki Haber
İETT zam 2022! İETT zammı yüzde kaç oldu, zamlı tarifeye göre İETT tam ve öğrenci bilet ücreti ne kadar, kaç TL?

İETT zam 2022! İETT zammı yüzde kaç oldu, zamlı tarifeye göre İETT tam ve öğrenci bilet ücreti ne kadar, kaç TL?

Sıradaki Haber
1000 komiser yardımcısı alınacak! Komiser yardımcısı başvuru şartları nelerdir, PAEM 1000 komiser yardımcısı alımı başvuruları nasıl yapılır?

1000 komiser yardımcısı alınacak! Komiser yardımcısı başvuru şartları nelerdir, PAEM 1000 komiser yardımcısı alımı başvuruları nasıl yapılır?

Sıradaki Haber
Rusya, Ukrayna’ya süpersonik Onyx füzeleri fırlattı

Rusya, Ukrayna’ya süpersonik Onyx füzeleri fırlattı

Sıradaki Haber