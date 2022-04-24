Olay, Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rufai Sokakâ€™ta saat 02.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, aranan bir ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan polis ekipleri, ÅŸÃ¼phelinin bulunduÄŸu adrese baskÄ±n dÃ¼zenledi. Fatih Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¼venlik BÃ¼ro AmirliÄŸi'nde gÃ¶revli polis memuru Zafer Mat ise, ÅŸÃ¼phelinin kaÃ§mamasÄ± iÃ§in yan binanÄ±n yaklaÅŸÄ±k 5 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki istinat duvarÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Polislerin geldiÄŸini gÃ¶ren ve akli dengesinin yerinde olmadÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ÅŸÃ¼pheli, bu sÄ±rada Ã§evrede bulduÄŸu sert bir cisim fÄ±rlattÄ±. KafasÄ±ndan darbe alan polis memuru Zafer MAT, duvarÄ±n Ã¼zerinden dÃ¼ÅŸerek aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Â

HASTANEDE ÅžEHÄ°T DÃœÅžTÃœ

Bezmiaelem Valide Sultan hastanesine kaldÄ±rÄ±lan Zafer MAT, burada yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit oldu.

Åžehit polis memuru ile ilgili emniyetten aÃ§Ä±klama

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Fatih'te gÃ¶rev sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan polis memuru ile ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

AÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±. "Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Fatih Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kadrosunda gÃ¶revli Polis Memuru Zafer Mat, Ayvansaray Mahallesi'nde bulunan ÅŸÃ¼pheli bir ÅŸahsÄ±n yakalama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± esnasÄ±nda ÅŸÃ¼pheli ÅŸahsÄ±n attÄ±ÄŸÄ± taÅŸÄ±n baÅŸÄ±na isabet etmesi sonucu yÃ¼ksekten dÃ¼ÅŸerek yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. Yaralanan polis memuru Zafer Mat ivedi bir ÅŸekilde Bezmialem VakÄ±f Ãœniversitesi Hastanesine sevk edilmiÅŸ ancak tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak Åžehit olmuÅŸtur.

02.10.1995 yÄ±lÄ±nda gÃ¶reve baÅŸlamÄ±ÅŸ olan Zafer Mat, 07.12.1974 doÄŸumlu olup evli ve 2 kÄ±z Ã§ocuÄŸu babasÄ±dÄ±r. Åžehidimizin cenazesi Pazar gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Vatan YerleÅŸkesinde saat 12.30 'ta yapÄ±lacak tÃ¶reninin ardÄ±ndan memleketiÂ Yozgat Ä°li BoÄŸazlÄ±yan Ä°lÃ§esi Ã‡akmak KÃ¶yÃ¼ Camii'nde kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yozgat Ä°li BoÄŸazlÄ±yan Ä°lÃ§esi Ã‡akmak KÃ¶yÃ¼ MezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedilecektir."Â

Åžehidin cenazesi Adli TÄ±p Kurumuna sevk edildi

Ä°stanbul Fatihâ€™te aranan bir ÅŸahsÄ± yakalamak iÃ§in evinin Ã¶nÃ¼nde bekleyen polis memuru aranan ÅŸahÄ±s tarafÄ±ndan baÅŸÄ±na atÄ±lan bir cisim sonucu ikinci katÄ±n merdivenlerden aÅŸaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼. Evli ve iki Ã§ocuk babasÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Zafer Mat (48) kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede ÅŸehit olmuÅŸtu.

KaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayan polis memuru ÅŸehit olmuÅŸtu. Åžehit olan polis memurunun cenazesi sabah saat 07.00 sÄ±ralarÄ±nda Adli TÄ±p Kurumuna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Åžehit polis memuru iÃ§in saat 12.00 Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Vatan YerleÅŸkesinde cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenleneceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Åžehidin cenazesi memleketi Yozgatâ€™ta pazartesi cenaze namazÄ±ndan sonra dÃ¼zenlenen tÃ¶renle topraÄŸa verilecek.