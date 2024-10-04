Fatih'te korkunç olay! Başını kesip surlardan attı!
Fatih'te Semih Çelik, İkbal Uzuner'in başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Ardından Çelik surlardan atlayarak intihar etti. İki kişide hayatını kaybetti.
04.10.2024 - 17:50 | | Ahmet YEŞİLMEN-Baran AKKAYA/İSTANBUL (DHA)
Olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in bıçakla başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren Çelik surlardan atladı. 2 kişide hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
YARIM SAAT ÖNCE BİR KADINI DAHA ÖLDÜRMÜŞ
Semih Çelik'in Eyüpsultan'da saat 15.30'da da Ayşenur Halil'i öldürdüğü ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerlerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.