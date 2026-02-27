Fatih'te gece yarısı yangın paniği! Patlama sesleri korkuttu
27.02.2026 - 08:32Güncellenme Tarihi:
Fatih’te 3 katlı metruk binada başlayan yangın, bitişikteki ahşap binaya da sıçradı. Patlama seslerinin yankılandığı mahallede vatandaşlar büyük korku yaşarken, alevlerin arasından kurtarılan bir kediye ambulansta oksijen verilerek müdahale edildi.
İstanbul Fatih'te 3 katlı metruk bir binada saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki ahşap binaya sıçradı.
Yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri duyulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binada mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dumandan etkilenen kediye ambulansta sağlık ekiplerince oksijen verilirken, kendine gelmesi için çabalandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki binada da hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.