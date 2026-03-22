Fatih'te doğal gaz patlaması: 2 katlı bina çöktü! Kurtarma çalışmaları sürüyor

Fatih’te doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından iki binanın çökmesi sonucu göçük altında kaldığı değerlendirilen 5 kişiden 3’ü kurtarıldı, 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından bitişik nizamda bulunan 2 bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, enkaz altında kaldığı değerlendirilen 5 kişiden 3’ü ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 2 kişiye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayın ardından İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “22.03.2026 Pazar günü saat 12.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası bitişik nizamda inşa edilen iki bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen 5 kişiden 3’ü ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir. Enkaz altında kalan 2 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.