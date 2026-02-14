GAZETE VATAN ANA SAYFA
Fatih'te bu gece polis denetimi: Helikopter destek verdi

14.02.2026 - 07:28Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Fatih ilçesinde polis ekipleri bu gece ayaktaydı. Huzur denetimine helikopterler destek verdi. Şüpheli araçlar durduruldu.

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü tarafından il genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında Fatih Turgut Özal Millet Caddesi'nde şüpheli görülen araçlar durdurulup aranırken, araç sürücülerine GBT(Genel Bilgi Taraması) kontrolü yapıldı.

Fatihte bu gece polis denetimi: Helikopter destek verdi

Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Polis helikopteri de denetimlere destek verdi.

