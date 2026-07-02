Sadece iki arı ırkı bu balı yapabiliyor! Kovan başı 6 kilogram çıkıyor: Coğrafi işaretli Kestane Balı için hazırlıklar tamamlandı

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Kum, arıcılığın yalnızca ekonomik kazanç amacıyla yapılacak bir meslek olmadığını, bu işin sevmeden sürdürülemeyeceğini dile getirerek, "Çocukluk yıllarımdan bu yana arıcılık yapıyorum. Benim için arıcılık sadece bal üretmek değil, bir yaşam biçimi. Çok param da olsa yine arıcılık yaparım çünkü bu iş önce sevgi işi." dedi.