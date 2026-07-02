Mersin'de atıl halde duran arazi semt pazarına dönüştü!

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Göreve geldiklerinde vatandaşlardan ilk gelen taleplerden birinin sosyete pazarı olduğunu dile getiren Boltaç, "Bu talebi yerine getirdik. Ardından bölgede meyve ve sebze pazarına ihtiyaç olduğunu gördük. Bugün buradaki yoğun ilgi doğru bir adım attığımızı gösteriyor. Önceliğimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek çözüme kavuşturmaktır. Altaylılar Mahallemize hayırlı olsun" dedi.



Semt pazarının yeniden açılmasından memnuniyet duyduklarını belirten mahalle sakinleri ise alışverişlerini kendi mahallelerinde yapabilmenin kolaylık sağladığını ifade ederek Tarsus Belediyesine teşekkür etti.