Fatih Camii’nde bıçaklı saldırı: İmam ve bir vatandaşın hayati tehlikesi sürüyor

Olay, saat 19.15 sıralarında Fatih Camii’nde meydana geldi. İddiaya göre Ö.S. isimli şahıs, Fatih Camii içerisine girerek slogan attı. Cami içerisinde huzursuzluk çıkaran şahıs, kendisini uyarmak için gelen Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla saldırarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Galip Usta ve Bilal Erdem yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, “8 Ocak günü saat 19.15 sıralarında Ö.S. isimli şahıs, Fatih Camii içerisinde slogan atarak, cami içerisinde huzursuzluk çıkarmıştır. Fatih Camii imamı Galip Usta da şahsı uyararak dışarı çıkmasını istemiş, Ö.S. isimli şahıs bu sırada Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaralamıştır. Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmaktadır” denildi.

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BAKAN TUNÇ VE BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Fatih Camii'nde İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem isimli vatandaşımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırının ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Hepimizi üzen saldırıda yaralanan imam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da bu akşam Fatih Camii'de yaşanan menfur saldırıda Fatih Camii imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem yaralandı. Yoğun bakımda tedavileri sürmekte. Saldırıyı gerçekleştiren Ö.S. isimli şahıs emniyet güçlerimizce yakalandı. Saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor. Galip Hocaya ve Bilal kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.

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