Fatih Camii’nde bıçaklı saldırı: İmam ve bir vatandaşın hayati tehlikesi sürüyor
Fatih Camii’nde huzursuzluk çıkararak slogan atan ve kendisini uyaran imam ile bir vatandaşı bıçaklayan zanlı, yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan Fatih Camii imamı ve 1 vatandaşın hayati tehlikesi sürerken, olaya ilişkin İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı.
Olay, saat 19.15 sıralarında Fatih Camii’nde meydana geldi. İddiaya göre Ö.S. isimli şahıs, Fatih Camii içerisine girerek slogan attı. Cami içerisinde huzursuzluk çıkaran şahıs, kendisini uyarmak için gelen Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla saldırarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Galip Usta ve Bilal Erdem yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, “8 Ocak günü saat 19.15 sıralarında Ö.S. isimli şahıs, Fatih Camii içerisinde slogan atarak, cami içerisinde huzursuzluk çıkarmıştır. Fatih Camii imamı Galip Usta da şahsı uyararak dışarı çıkmasını istemiş, Ö.S. isimli şahıs bu sırada Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaralamıştır. Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmaktadır” denildi.
BAKAN TUNÇ VE BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Fatih Camii'nde İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem isimli vatandaşımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırının ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Hepimizi üzen saldırıda yaralanan imam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da bu akşam Fatih Camii'de yaşanan menfur saldırıda Fatih Camii imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem yaralandı. Yoğun bakımda tedavileri sürmekte. Saldırıyı gerçekleştiren Ö.S. isimli şahıs emniyet güçlerimizce yakalandı. Saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor. Galip Hocaya ve Bilal kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr.Alpaslan Mayadağlı, Fatih Camii imamı Galip Usta'nın sağlık durumuyla ilgili, "Soluk borusuna kısmi müdahale yapıldı, şu anda durumu stabil. 3 bıçak darbesi var. En sıkıntılı nokta boğaz bölgesiydi. Hayati tehlike yok. " açıklamasında bulundu.
VALİ GÜL: FAİL YAKALANDI
Olayın ardından yaralıların tedavi altına alındığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne gelen İstanbul Valisi Davut Gül, yaralılar hakkında doktorlardan bilgi aldı. Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih Camii'nde uğradıkları saldırıda yaralanan hocamız Galip Usta ve talebesi Bilal Erdem'e Allah'tan şifa diliyoruz. Hastanede ziyaret ederek doktorlarımızdan bilgi aldık. Tedavileri devam ediyor. Fail yakalandı ve emniyetimiz olayı çok yönlü inceliyor. Geçmiş olsun" dedi.
SÖZCÜ ÇELİK: SALDIRIYI LANETLİYORUZ
İstanbul'da Fatih Camii İmamı Galip Usta’ya yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta’ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.
PEŞ PEŞE TEPKİLER
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: İstanbul Fatih Camii'nde yaşanan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda yaralanan Galip Usta Hocamıza ve öğrencisi Bilal Erdem kardeşime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin huzurunu bozmaya çalışan karanlık odaklara devletimiz hiçbir zaman geçit vermedi, bundan sonra da vermeyecektir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Uğradıkları saldırı neticesinde yaralanan Fatih Camii imamımız Galip Usta Hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem kardeşimize geçmiş olsun diliyor, Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Değerlerimize, birlik ve beraberliğimize yönelik bu menfur saldırıyı lanetliyorum.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Fatih Camii imam hatibi Galip Usta hocamıza ve talebesi Bilal Erdem’e yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Rabbimden hocamıza ve kardeşimize acil şifalar diliyorum.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İstanbul Fatih Camii'nde imam hatip Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Fatih Camii İmamı Galip Usta ve Bilal Erdem'e camide yapılan saldırıyı kınıyor, Usta ve Erdem'e acil şifalar diliyorum. Saldırının tüm detaylarıyla açığa çıkarılmasını ve benzer olayların bir daha ibadethanelerimizde yaşanmamasını diliyorum
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: Fatih Camii’nde bugün yaşanan menfur saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda yaralanan Fatih Camii İmamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Bu akşam İstanbul’da Fatih Camii’nde meydana gelen menfur saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrendik. Saldırıda yaralanan Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Saldırıyı şiddetle kınıyor ve soruşturmanın titizlikle yürütülmesini temenni ediyoruz.