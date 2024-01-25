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Fatih Camii imamını bıçaklayan şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı! İşte istenen ceza

Fatih Camii'nde slogan atarak imam Galip Usta ile Bilal Erdem'i bıçakladığı iddiasıyla tutuklanan Ömer Salgın hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

25.01.2024 - 13:22 | | Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)
Fatih Camii imamını bıçaklayan şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı! İşte istenen ceza

Savcılık, Salgın hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten yaralama" suçlarından toplam 34 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. (DHA)

 

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