Fal uygulaması kullananlar dikkat! Tam erişime izin vermeyin, dolandırılabilirsiniz

Teknolojiyle geleneksel uygulamalar da dijital platformlara taşındı. Fal bakma deneyimi de bu dönüşümün bir parçası Akıllı telefonlarımız sayesinde kahve falına uygulamalardan bakılıyor. Kullanıcı sayısı giderek artan ve çeşitlenen uygulamalar, başınızı derte sokabilir. Uygulamaları kullananlardan bazıları paylaştığı izinler nedeniyle tedirgin. Birçok kullanıcı şikâyet sitelerine haberleri olmadan üyeliklerinin yapıldığını, ödeme yapmalarına rağmen hizmet alamadıklarını bildirdi. Bazı uygulamaların kullanıcıların kişisel bilgileri ve fotoğraf arşivlerine tam erişim talep ederek kişilerin özel verilerine sahip olması sorunların başında geliyor. Milliyet’e konuşan uzmanlar bu taleplerin gerekli olmadığını ve kullanıcıların mahremiyetini tehlikeye atabileceğini söylüyor.

Milliyet'te yer alan habere göre;Teknolojiyle geleneksel uygulamalar da dijital platformlara taşındı. Fal bakma deneyimi de bu dönüşümün bir parçası Akıllı telefonlarımız sayesinde kahve falına uygulamalardan bakılıyor. Kullanıcı sayısı giderek artan ve çeşitlenen uygulamalar, başınızı derte sokabilir. Uygulamaları kullananlardan bazıları paylaştığı izinler nedeniyle tedirgin. Birçok kullanıcı şikâyet sitelerine haberleri olmadan üyeliklerinin yapıldığını, ödeme yapmalarına rağmen hizmet alamadıklarını bildirdi. Bazı uygulamaların kullanıcıların kişisel bilgileri ve fotoğraf arşivlerine tam erişim talep ederek kişilerin özel verilerine sahip olması sorunların başında geliyor. Milliyet’e konuşan uzmanlar bu taleplerin gerekli olmadığını ve kullanıcıların mahremiyetini tehlikeye atabileceğini söylüyor.

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GÜVENLİK AÇIĞI VAR

“Ödeme sorunları, yetkisiz üyelikler ve sorulara yanıt verilmemesiyle ilgili şikâyetler, kullanılan uygulamada güvenlik açıklarının olduğunu gösterir” diyen Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Erarslan da “Ödeme yapılması ve yanıt alınamaması durumları yaşanıyorsa uygulamanın ödeme işleme sisteminin bütünlüğü konusunda endişelenilmelidir. Çünkü ödeme güvenliği olmadığında finansal dolandırıcılık ve istismara karşı savunmasız kalınma durumu vardır. Üyelik sorunu olan uygulamalar güvenli değildir” dedi.

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