Facianın eşiğinden dönüldü! Dev ağaç otomobillerin üzerine devrildi

13.01.2026 - 11:10

Kaynak: Bengül Arıca

İstanbul Maltepe’de şiddetli fırtına nedeniyle kökünden kırılan çam ağacı bir otomobilin üzerine devrildi. Faciadan dönülen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul Maltepe'de saat 11.00 sıralarında meydana gelen olay korkuttu. Boş arazide bulunan çam ağacı, yumuşayan zemin nedeniyle kökünden kırıldı. Çam ağacı kaporta dükkanının önünde park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi.

FIRTINA AĞACI YIKTI

Dükkan sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırdı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde hasar meydana geldi.

Dükkan sahibi Bedri Akkuş, "Fırtına ağacı yıkmış. Aracımın üzerine gelmiş. Camı çerçevesi kırılmış" diye konuştu.

