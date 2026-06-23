Fabrikada korkutan yangın!

Yangın, saat 13.30 sıralarında Habibler Mahallesi 2723. Sokak'ta bulunan tek katlı metruk plastik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Farklı ilçelerden de destek ekiplerin katıldığı söndürme çalışmalarında alevler, rüzgarın etkisiyle yön değiştirerek çevredeki otluk alana sıçradı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, metruk bina kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında yükselen yoğun duman çevre ilçelerden de görüldü.