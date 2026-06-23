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Fabrikada korkutan yangın!

23.06.2026 - 17:28Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Fabrikada korkutan yangın!

İstanbul Sultangazi'de metruk halde bulunan tek katlı plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmaması yüreklere su serpti.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Habibler Mahallesi 2723. Sokak'ta bulunan tek katlı metruk plastik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Farklı ilçelerden de destek ekiplerin katıldığı söndürme çalışmalarında alevler, rüzgarın etkisiyle yön değiştirerek çevredeki otluk alana sıçradı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, metruk bina kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında yükselen yoğun duman çevre ilçelerden de görüldü.

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