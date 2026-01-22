Eyüpsultan'da iki gecekondu alev aldı: 1 ölü 1 yaralı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
22.01.2026 - 12:13Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde gecekonduda çıkan hemen yanındaki gecekonduya sıçradı. Yangın kontrol altına alındı ancak 1 kişi öldü 1 kişi de dumandan etkilendi.

Yangın, saat 07.00 sıralarında İslambey Mahallesi Bülbül Yuvası Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın gecekondunun bitişiğindeki başka bir gecekonduya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının çevredeki evlere sıçraması engellenirken gecekonduda bulunan mutfak tüplerinin de patladığı öğrenildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ayağında sakatlığı bulunduğu için gecekondudan çıkamadığı öğrenilen bir kişi hayatını kaybetti. Alevlerin sıçradığı diğer gecekonduda dumandan etkilenen Fatma Balcı'yı ekipler kurtardı. Balcı'ya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı.

Eyüpsultanda iki gecekondu alev aldı: 1 ölü 1 yaralı

OLAY YERİ EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından, hayatını kaybeden kişinin Eray Yavaş olduğu öğrenildi. Yavaş'ın cenazesi ekipler tarafından ambulansa alınarak Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

