Eyüpsultan'da feci kaza! Seyir halindeyken çarptı: 4 yaralı

30.04.2026 - 08:56
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde seyir halinde giden hafif ticari araç minibüs ile çarpıştı. 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Hasdal-Kemerburgaz Yolu İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 MMB 914 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü yol ayrımına girmek için sağa manevra yaptı. Bunun üzerine arkadan gelen 34 EGY 295 plakalı minibüs hafif ticari araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri kazada hafif ticari aracın içinde sıkışan kişiyi bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda araç yoğunluğu oluşurken, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ise temizlik çalışması gerçekleştirdi.

