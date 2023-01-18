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EYT'de flaş gelişme! Bir aşama daha geçildi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili AK Parti grubuna, bakanlık bürokratları tarafından sunum yapıldı.

18.01.2023 - 22:11 | | Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)-
EYT'de flaş gelişme! Bir aşama daha geçildi

TBMM’de basına kapalı olarak gerçekleşen EYT toplantısına, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yılmaz Tunç ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz katıldı. Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları tarafından EYT ile ilgili geniş kapsamlı teknik bir sunum yapıldığı belirtildi.

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