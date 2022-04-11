Eylem Altunkaynak kimdir, kaç yaşında nereli? Eylem Altunkaynak’ın eşi ve çocukları var mı, kim?

Eylem Amine Altunkaynak, ayetler yoluyla kadınlara kuantum, bilinçaltı seminerleri veriyor. Altunkaynak'ın verdiği seminerlerin ücreti ise 57 bin TL'ye kadar ulaşınca, Altunkaynak’ın hayatı merak edilmeye başlandı. Sosyal medyada kendisini bilinçaltı uzmanı olarak tanıtan Eylem Altunkaynak kimdir?

EYLEM AMİNE ALTUNKAYNAK KİMDİR?

"Trabzon İli Of ilçesinde doğdu. Bursa Uludağ Üniversitesi’nden 2006 tarihinde mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi işletme bölümünü 2010 yılında bitirdi.

Üniversite yıllarında psikoloji, insan davranışları ve kişisel gelişim alanlarına merakı dolayısıyla ilgili alanlarda araştırma çalışmalarına başladı. Aynı yıllarda bölgesel radyolarda kişisel gelişim programları hazırlayıp sundu. 2009 yılında gerçekleştirmiş olduğu evlilikle birlikte eğitimime ara vermek zorunda kaldı. Bu süreç içerisinde 3 evlat sahibi oldu.

2015 yılında kızının disleksi üzerine farkındalığını araştırmaya başladı. Başarılı çocuklarla başarısız çocukların altında yatan sebepleri araştırmaya başladı. Zamanla bilinçaltı eğitimlerini ve kuantum fiziği araştırmalarına başladı. Bu alanlarda kurumlardan akademik eğitim aldı.

Hanımlara özel eğitim ve seminerler verdi. 2500 üzerinde uzaman eğitmen hanım yetiştirdi. Kendi eğitimini geliştirerek Eylem Amine Altunkaynak sistemi bilinçaltı temizliği Eğitimini kurdu. Sosyoloji alanındaki uzmanlık eğitimine devam etmektedir."

EYLEM Amine Altunkaynak, ‘Gelişim devam ediyor’ sitesinde yaptığı işi şöyle tanıtıyor: ‘Spiritüel konuları Kuran-ı Kerim ışığında sünnetullaha uygun anlatımla ele alıyoruz.’ Verdiği bazı eğitimler ise: “Besmelenin sırrını çözmek ve his yüklemesi”, “Seçilmiş özel surelerin his yüklemesi”, “Çakraların biyoenerjisiyle, esmalar ile, Fatiha suresiyle açılım.” Lüks aracı ile gittiği lüks restoranlarda ise ‘Miraç hakikatiyle bilinçaltı temizliği’, ‘Kuantum eğitimi’ gibi ‘kendi geliştirdiği’ eğitimler veriyor. Akademisinde en ucuz ders bin 300 liradan başlıyor, bilinçaltı temizliği, kuantum eğitimleri ise 57 bin liraya kadar çıkıyor. Kuantum fiziğinin ‘babası’ Albert Einstein ile bilinçaltı teorisyeni Freud bile işin ekmeğini böyle yememiştir. Altunkaynak, hakkındaki tepkilere 33 dakikalık YouTube videosu ile cevap verdi, “Meyve veren ağaç taşlanır” diyor.

‘NO PROBLEM’

Altunkaynak, sadece kadınlara eğitim verdiği için kendisine takva atfedildiğini belirterek diyor ki: “Kendimi takvalı görmüyorum ama iman sahibiyim. Tesettürüme dikkat ediyorum ama modern giyimliyim. Güzel giyinirim, güzel giyinmeyi de severim. Bu konuda, ‘No problem’. Bir cemaati temsil etmiyorum, bir medrese uzantısı değilim. Hoca değilim, eğitmenim. Bana hoca denmesini de sevmiyorum. Peçeyi mahremiyetimi korumak için takıyorum. (Yüzünün medyada görünmesini istemiyor.) Normal hayatta peçeli değilim.”

LÜKS YAŞANTIMI GÖSTERMEYİ SEVİYORUM

“LÜKS yaşantımı göstermeyi çok seviyorum. Bayılıyorum bunu göstermeye. Niye mi? Çünkü sırtımı ne babama ne kocama dayadım. Hepsi benim alınterim. Bu nedenle de göstermeyi çok seviyorum. Aslında vermek istediğim mesaj şu: “Yatmayı, ağlamayı bırakırsan sen de başarabilirsin.” O yüzden de ‘Mercedes’imi gösteriyorum, çok da keyif alıyorum. Rabb’im nasip etti de yiyorum. Şükrü Allah’a, yapıyorum ki o da bana yağdırıyor.” Altunkaynak derslerinin ücretleri ve eğitimi konularında ise konuşmuyor, sadece “3 çocukla başardım, kimse bana el uzatmadı, herkes birbirinin kuyusunu kazıyor, karşılıksız kelam vermiyordu benim zamanımda ama ben isteyene el uzatıyorum” diyor.