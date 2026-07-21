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Evlilikte ‘canlı konum’ ve ‘kısır’ boşanma nedeni: Eşit kusurlu bulundu

21.07.2026 - 07:51Güncellenme Tarihi:
Evlilikte ‘canlı konum’ ve ‘kısır’ boşanma nedeni: Eşit kusurlu bulundu

Eşine her akşam canlı konum göndermesini zorunlu kılan kadın ile ameliyat sonrası eşine “kısır” diyerek hakaret eden koca, Yargıtay tarafından eşit kusurlu bulundu, boşanmalarına hükmedildi.

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Ankara’da yaşayan çiftin karşılıklı açtığı boşanma davasında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Davacı koca, eşinin kendisinden her akşam belirli saatlerde canlı konum paylaşmasını istediğini ve bu durumun özel hayatını kısıtladığını öne sürdü. Kadın ise evlilik sürecinde hem eşi hem de eşinin ailesi tarafından psikolojik baskıya maruz kaldığını savundu.

Dosyada ‘Boş kutu’ ve ‘kısır’ sözleri yer aldı

Kadın, geçirdiği ameliyatın ardından eşinin ailesinin kendisine “istenmeyen gelin” gibi davrandığını belirterek, eşinin “Boş kutu, çocuğu olmuyor, istemiyorum, çeyizini al git” sözleriyle hakaret ettiğini ve kredi kartlarını iptal ederek ekonomik şiddet uyguladığını iddia etti. Dosyada ayrıca tarafların ailelerinin evliliğe yoğun şekilde müdahale ettiği, kayınpederinin oğluna baskı yaptığı ve teyzesinin de kadına hakaret içerikli mesajlar gönderdiği tespit edildi.

Evlilikte ‘canlı konum’ ve ‘kısır’ boşanma nedeni: Eşit kusurlu bulundu

Yargıtay kararı onadı

Ankara Batı 7. Aile Mahkemesi, kadının sürekli canlı konum talep ederek eşini denetim altında tutmasını, kocanın ise eşine yönelik aşağılayıcı ifadeleri ve ailesinin baskısına sessiz kalmasını değerlendirerek tarafları eşit kusurlu buldu.

Mahkeme, manevi ve maddi tazminat taleplerini reddederken boşanmaya ve kadın lehine 20 bin lira toptan yoksulluk nafakasına hükmetti. Karar, itiraz üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından da onanarak kesinleşti. Söz konusu kararla, evlilikte aşırı denetim ile eşe yönelik aşağılayıcı ifadeler, boşanma davalarında kusur olarak değerlendirildi.

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