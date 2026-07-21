Tarihin en zorlu dönemi canlandırıldı: Kars'ta ziyaretçileri derinden etkileyen müze

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Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'nden çok etkilendiğini ifade eden Nazlı Taş, "Gerçekten duygu seli, bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin, bir babanın oğluyla konuşmasını az önce okudum. Çok duygulandım, gerçekten üzerleri ince üşüyorlar, hiçbir şey yemeden aç, susuz düşmanlarla mücade ediyorlar. Allah onların hepsinden razı olsun. Ruhları şad olsun, Allah'ım mekanlarını cennet eylesin" dedi.



Müze'nin asıl adının Kanlı Tabya olduğunu belirten Dursun Sakman ise, "Buraları Kanlı Tabya olarak biliyorduk. Bu kadar güzel değildi. Şimdi güzel yapılmış, tarihimiz anlatıyor. Gelip duygulanmamak, buraları görmemek mümkün değil, geldik geziyoruz, tarihimizi yeniden yaşıyoruz. Allah bir daha öyle günler göstermesin" diye konuştu.