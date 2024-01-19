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Evinde 25 bin 357 sentetik hapla yakalanan şüpheli tutuklandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde evinde 25 bin 357 sentetik hapla yakalanan Caner Yiğit (25), tutuklandı.

19.01.2024 - 13:18 |
Evinde 25 bin 357 sentetik hapla yakalanan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Caner Yiğit’in İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’ndeki evine dün operasyon düzenledi.

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Yapılan aramalarda, 25 bin 357 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 22 tabanca fişeği ve 43 tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili Yiğit, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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