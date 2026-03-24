GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEvdeki yangının altından cinayet çıktı!
HaberlerGündem Haberleri Evdeki yangının altından cinayet çıktı!

Evdeki yangının altından cinayet çıktı!

24.03.2026 - 01:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Hüseyin ÇANLI/KIRKLARELİ, (DHA)

Evdeki yangının altından cinayet çıktı!

Kırklareli'de evde çıkan yangında hayatını kaybeden Mehmet Erol'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yangını şüpheli bulan polisin çalışmasıyla yakalanan ve yangını kendisinin çıkardığını itiraf eden G.Ö, tutuklandı.

Kırklareli il merkezinde 8 Mart'ta evde çıkan yangında Mehmet Erol, hayatını kaybetti. Yangını şüpheli bulan Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameraları ve saha araştırmasında yangından önce G.Ö. isimli kadının evin çevresinde elinde bulunan kağıt ve karton parçaları ile dolaştığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takip ile G.Ö., yakalanarak gözaltına alındı. Yer göstermesi yaptırılan G.Ö., ölen Mehmet Erol ile husumetli olduğunu, evinde yangın çıkarmayı daha önceden tasarladığını itiraf etti. G.Ö., ifadesinde, evin çatısından içeriye girdikten sora kağıt ve tahta parçalarını evinden getirdiği ayçiçeği yağı ile ateşe verip yangın çıkardığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen G.Ö., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'Tasarlayarak ve yangınla kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Güncel Haberler

Evdeki yangının altından cinayet çıktı!
#Gündem

Evdeki yangının altından cinayet çıktı!

