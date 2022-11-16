Evcil hayvanı olan herkesi ilgilendiriyor! Cezası var

Cansu Akalp/Gazetevatan.com

Evcil hayvanı olan herkesi ilgilendiren bir uygulama başlıyor. Yürürlüğe sokulan yönetmelik sayesinde evcil kedilerin, köpeklerin ve gelinciklerin mikroçipler ile koruma altına alınması amaçlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yönetmeliğe göre; Evde yaşayan kedi, köpek ve gelinciklere çip takma zorunluluğu getirildi. Hayvanlara getirilen mikroçip zorunluluğu ile birlikte akıllarda birçok soru işareti oluştu. Veteriner Buket Neşe Döventaş çip takma uygulaması ile ilgili merak edilenleri Gazetevatan.com'a anlattı.

Veteriner Buket Neşe Döventaş, "Yurt dışında böyle bir uygulama var zaten var.Amacı da siz bir hekime gittiğiniz zaman mikroçipten okuyup,sisteme girdiğiniz an, hayvana yapılan tüm uygulamalar görülebilir olacak. Aslında hedeflenen amaç bu.Bazıları çocuklarına evcil hayvan hediye ediyorlar ve hevesleri geçince hayvanları sokağa bırakıyorlar. Bu uygulama evcil hayvanlarını sokağa bırakılanları tespit edip cezai işlem uygulanmasını sağlayacak. İnsanlarda bu bilinç yerine getirilirse 'ben heveslendim sokağa bırakayım' gibi bir durum olmayacaktır. 'Bakamayacak olanlar bir kere daha düşüp o şekilde sahiplenecek' diyerek hayvanların sokağa bırakılmasının önüne geçilecek bir uygulama olduğunu belirtti.

10 BİN TL CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK!

'Peki eğer mikroçip takılmazsa hayvanlara ne oluyor? Taktırmayanlara nasıl bir yaptırım uygulanacak?' pekçok hayvansever bu sorunun cevabını merak ediyor. Veteriner Buket Neşe Döventaş, "Eğer öyle bir hayvan tespit edilirse şuan sistemin bize söylediği şey mikroçip uygulaması kayıt işlemlerinin toplam uygulaması 250 TL. Eğer bunlar yapılmaz ve yapılmadığı tespit edilirse 10 bin TL gibi bir cezai bir işlem uygulanacaktır. " yanıtını verdi.

"UÇAK YOLCULUĞUNDA SIKINTI ÇIKARABİLİRLER"

Birçok evcil hayvan sahibi hayvanlarıyla birlikte şehir değiştirip değiştiremeyeceğini sorguluyor. Mikroçip takmayan hayvanlar seyahat edebilecek mi? sorusuna da Veteriner Buket Neşe Döventaş, "Taşınma işlemleri evet sıkıntılı olacak. Çünkü hayvanların seyahat edebilmesi için mikroçipi, kuduz aşısı ve karnesi olması lazım. Sistem şunu söylüyor; Resmi işlemlerde artık mikroçipten önce yapılan kuduz aşılarının geçersiz olduğunu. Mikroçipten sonra yapılan kuduz aşılarının geçerli olabileceğini söylüyor. Bu da seyahat etme sırasında hayvanların olumlu bir faydası olacaktır. Problem olabileceklerini düşünmüyorum. Uçak yolculuğu, sınır bölgelerinde vs problem çıkartacaklardır. Mikroçipi, karnesi ve kuduz aşısı olmayan hayvanlarda problem yaratacaklardır." yanıtını verdi.

Çip takılmayan hayvanların, veterinere götürüp götürülmeyeceği de hayvan sahipleri tarafından merak ediliyor. Veteriner Döventaş, "Biz aynı beşeri hekimler gibi 'Hipokrat Yemini' ediyoruz. Bizim bütün canlılara, uzmanlık alanımız olan tecrübemizin olduğu alanlarda bütün hayvanlara bakmak zorundayız. Sen mikroçiplisin sen değilsin gibi bir durumumuz olmayacak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız.Sistem çok yeni. Belki sistemlerini işaretleyemeyeceğiz. Siz 5 sene sonra çocuğunuza neler yapıldığını görebileceksiniz mikroçip takılan bir çocuğun ama taktırmayan çocukları görme şansınız olamayacaktır." diye konuştu.

Mikroçip uygulamasıyla Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor.

Tanımlanan ev hayvanlarının mikroçip numaraları ile aşı bilgileri, sahip değişikliği, kayıp durumu ve hayvana yapılan operasyonların bilgileri kayıt altına alınıyor. Terk edilmiş ya da kaybolmuş hayvanın daha önce sahipli olduğuna dair bilgi ve bulguya rastlanırsa sahibine durum bildiriliyor ve ev hayvanını teslim alması için 72 saat süre veriliyor. Mikroçip sayesinde hayvanınız nereye giderse gitsin onu bulabiliyorsunuz.

Mikroçip'in GPS gibi bir özelliği var mı sorusuna ise Veteriner Buket Neşe Döventaş, "Öyle bir özelliği yok. Ama şöyle bir durum var. Türkiye'de kayıtlı olan klinik işleten veteriner hekimler bu sistemi kullanmak zorunda. O yüzden Türkiye'nin neresinde çocuğunuz kaybolursa kaybolsun mikroçip okuyucusundan bütün hasta sahibinin kayıtları çıkacak. Mesela İstanbul'da kayboldu hayvanınız Van'dan mı çıktı, Van'dan sizi veteriner hekim arayacak. Kediniz köpeğiniz buradadır gelip alabilirsiniz diyecek." sözleriyle hayvanların kaybolmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Mikroçip uygulaması yapıldıktan sonra hayvanlarda herhangi bir halsizlik, iştahsızlık olmadığını belirten Veteriner Buket Neşe Döventaş, "Bu sistem sürekli güncelleniyor. Biz uygulamaları takip ediyoruz. Bunlar değişiklik gösterebilir. Son olarak 'cerrahi bir müdahale ile mi yapıldı?' sorusu çok soruluyor. Öyle bir şey söz konusu değildir. Aşı yapar gibi sadece iğnesi biraz daha kalın bir enjeksiyon işlemidir. Enjeksiyonun içerisinde pirinç tanesi kadar küçük bir hap gibi bir şey. Deri altından onu vücuda gönderiyoruz aynı iğne yapar gibi. 3-4 saniyemizi alan bir uygulama bu. İğnesi biraz daha kalın olduğu için biraz tabi ki diğer iğnelere daha can yakıcı bir işlemdir. Ama o kadar. Hemen geçer. Devamında halsiz, iştahsızlık, keyifsizlik vs yapan bir uygulama değildir. İğne yapılan yerde biraz kanama olur sonra geçer. Ağrılı ve hayvanı huzursuz eden bir uygulama değildir." diye konuştu.