Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığı ara bulucu ile 1 ayda çözüldü

Ankara'da ev sahibi Serkan Uğurelli, 1,5 yıldır Çankaya ilçesindeki evinde oturan ve 3 bin 300 liralık kirasını 2 aydır ödemeyen kiracısı E.Ü.'den alacaklarını alarak evinden çıkarmak istedi. E.Ü., kira bedellerini ödemeyi ve evden çıkmayı reddetti. Ev sahibine de "Evi boşaltmıyorum, kanunlar kiracının yanında, nereye başvurmak istiyorsan başvur" deyip evi yakıp yıkmakla tehdit etti. Ev sahibi Serkan Uğurelli de konuyu yargıya taşıdı. E.Ü. hakkında icra takibi başlatılarak maaşına haciz konuldu. Ardından 1 Eylül 2023'te yürürlüğe giren zorunlu ara buluculuk şartı devreye girdi. Yaklaşık 1 ay süren görüşmelerin sonunda taraflar anlaştı ve kiracı E.Ü. evi boşalttı.



'BİR DAHA KİRAYA VERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM'



Serkan Uğurelli, yaşananlar nedeniyle evini satılığa çıkarma noktasına geldiğini belirterek, "Bu süreçte kendisi bir takım mesajlarla sürekli evi yakmakla, yıkmakla, benim evime gelmekle taciz etti. Ev sahipleri olarak pozitif bir iş yapıyoruz. Yatırımlarımızı gayrimenkule yaptık, borsaya ya da dövize yapmadık. Ama bu tarz olaylarla sürekli mağduriyetler yaşadık. Konu daha da ilerlese belki daha farklı adli olaylar olacaktı. Sağ olsun avukatım bu konuda bana yardımcı oldu. Uğraşa uğraşa kendisinin de tavsiyeleri ve yönlendirmeleriyle ara bulucu kurumuna başvurduk. Orada yapılan görüşmelerle sonunda kiracımı tahliye edebildim. Ancak oluşan bu süreçte gerçek anlamda çok zorlandım. Psikolojik olarak ve maddi olarak zaten bir sürü kaybım oldu. Hatta şöyle söyleyeyim; aldığım kiradan çok çok fazla masraf etmem gerekti. Toplum nazarında ev sahipleri her zaman kiracıları mağdur ediyormuş gibi düşünülüyor. Asıl ev sahipleri çok mağdur durumda. Ben bu bundan sonraki süreçte evimi kiraya vermeyi düşünmüyorum" dedi.



'İNSANLARIN YÜZDE 50'Sİ ARA BULUCULUK NEDENİYLE RAHAT ETTİ'



Uğurelli'nin avukatı Senem Yılmazel, normal şartlarda en az 2 yıl sürecek bir yargılama sürecinin arabulucu ile 4 haftada çözüldüğünü belirterek, "İcra İflas Kanunu ve Borçlar Kanunu'nda kirayla ilişkin özel düzenlemeler mevcuttur. Özellikle İcra İflas Kanunu'nda kiraya veren; yani ev sahibi lehine düzenlemeler mevcuttur. Borçlar Kanunu daha çok kiracı lehinedir. Bu müvekkilimle alakalı biz üç tane icra takibi başlattık. İki tanesi kira alacağına ilişkin icra takibiydi. Bir tanesi de tahliyeye ilişkin icra takibiydi. Müvekkilimin elinde bir tahliye taahhütnamesi vardı. Biz bu alacakları ilgili icra takibi başlattık. Alacakları tahsil ettik. Ancak karşı taraf tahliye taahhütnamesindeki imzaya itiraz etti. Bu nedenle de dava açmak zorundaydık. 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk zorunlu yoldur. Yani dava açmadan önce biz ara bulucuya başvurmak zorundayız. Ancak icra takiplerinde bu zorunluluk yok, bunlar müstesnadır. Biz ara buluculuk yoluna başvurduk. Hızlıca konuyu çözdük" diye konuştu.



Kira anlaşmazlıkları ile ilgili pek çok kişinin mağduriyet yaşadığını aktaran Yılmazel, "İnsanların yüzde 50'si zorunlu ara buluculuk nedeniyle rahat etti. Hızlıca çözebiliyoruz ancak yüzde 50'lik kesim için mağduriyet devam ediyor ne yazık ki. 'Ben evden çıkmıyorum, çıkmayı düşünmüyorum. Evden çıkarsam evi yakarım, yıkarım, camları aşağı indiririm, kapıları kırarım' gibi açıkçası tehditler de almaktayız. Maalesef böyle bir problem söz konusu. Neyse ki bu konu hızlıca çözüldü. Dava, ceza mahkemelerinde dahi gidebilirdi" ifadelerini kullandı.



ZORUNLU ARA BULUCULUK UYGULAMASI



Kira davalarında zorunlu ara buluculuk, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başladı. Bu uygulamanın neticesinde kira ve kira davasına dayanan kira tespit davası, kira artış davası, kiracının tahliyesi davası, davaları için dava açmadan önce ara bulucuya başvurma zorunluluğu geldi.

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